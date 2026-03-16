Venezuela vs. Italia hoy en Miami: hora, canal y lo que está en juego en los cuartos del Clásico Mundial de Béisbol 2026

El duelo Venezuela vs. Italia define al rival de Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Miami.

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 entra en su fase decisiva este lunes 16 de marzo. Venezuela enfrenta a Italia en semifinales en el loanDepot Park de Miami, sede de los Miami Marlins. El ganador avanzará a la final del torneo.

El encuentro inicia a las 8 p. m. hora del Este de Estados Unidos en el estadio de Miami. El vencedor disputará el juego por el título el martes 17 frente a Estados Unidos, que ya espera rival.

Hora y dónde ver Venezuela vs. Italia en vivo

El partido Italia vs. Venezuela se juega el lunes 16 de marzo a las 8 p. m. ET en el loanDepot Park.

Las opciones de transmisión son las siguientes:

Estados Unidos: FS1 y FOX Deportes

FS1 y FOX Deportes Latinoamérica y Centroamérica: Beisbol Play, ESPN y Disney+

El estadio de Miami vuelve a ser el epicentro del béisbol internacional en la recta final del torneo.

Venezuela busca una final histórica

La selección dirigida por Omar López llega con marca de 4-1 en el torneo. El equipo logró triunfos ante Países Bajos, Israel, Nicaragua y Japón, campeón defensor. La única derrota ocurrió ante República Dominicana.

El equipo avanzó como segundo del Grupo D. En cuartos de final protagonizó una remontada 8-5 frente a Japón. Los jonrones de Maikel García y Wilyer Abreu cambiaron un marcador adverso de 5-2.

La ofensiva venezolana cuenta con figuras como Ronald Acuña Jr., Maikel García y Luis Arráez. En el pitcheo destacó Enmanuel De Jesús por su actuación ante Japón.

Italia llega invicta y sorprende en el torneo

Italia es la gran revelación del Clásico Mundial 2026. El equipo mantiene marca perfecta de 5-0.

Entre sus victorias destacan los triunfos 8-6 sobre Estados Unidos y Puerto Rico. Italia comparte con República Dominicana el dato de ser una de las pocas selecciones sin derrotas en el torneo.

El equipo dirigido por Francisco Cervelli posee una ofensiva potente. El conjunto es segundo en jonrones del campeonato. Vinnie Pasquantino suma tres cuadrangulares y Dante Nori acumula dos.

Lanzadores probables y figuras del duelo

La previa oficial de MLB proyecta como abridores a Keider Montero por Venezuela y Michael Lorenzen por Italia.

Entre los líderes ofensivos destacan:

Maikel García: promedio de .421 para Venezuela

promedio de .421 para Venezuela Luis Arráez: 2 HR y 9 carreras impulsadas

2 HR y 9 carreras impulsadas Dante Nori: promedio de .438 con Italia

promedio de .438 con Italia Vinnie Pasquantino: 3 HR y 5 impulsadas

Historial entre Venezuela e Italia

El historial favorece ampliamente a Venezuela. La selección sudamericana ganó los tres enfrentamientos disputados en 2006 y 2009, con marcador global de 23-1.

En 2017, ambos equipos jugaron dos partidos muy cerrados. Venezuela salió victoriosa con actuaciones decisivas de Miguel Cabrera, Rougned Odor y Alcides Escobar.

Ni Venezuela ni Italia han jugado una final del Clásico Mundial. El ganador de esta semifinal logrará su primera clasificación al partido por el título.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.