Puro Deporte

Venezuela vs. Italia hoy en Miami: hora, canal y lo que está en juego en los cuartos del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Conozca la hora del juego, dónde verlo en vivo y cómo llegan ambos equipos

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
El duelo Venezuela vs. Italia define al rival de Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Miami.
El duelo Venezuela vs. Italia define al rival de Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Miami. (AFP/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCClásico Mundial de Béisbol 2026béisbolVenezuelaItalia
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.