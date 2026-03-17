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Venezuela vs. Estados Unidos hoy: hora y dónde ver en vivo la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026

La gran final del Clásico Mundial 2026 enfrenta a Venezuela y Estados Unidos en Miami. Conozca el horario, las opciones para ver el juego en vivo y los detalles del duelo que define al campeón

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Por La Nación / Argentina / GDA
La final del Clásico Mundial enfrenta a Venezuela y Estados Unidos a las 8 p. m. ET con transmisión por FOX y plataformas en Latinoamérica.
La final del Clásico Mundial enfrenta a Venezuela y Estados Unidos a las 8 p. m. ET con transmisión por FOX y plataformas en Latinoamérica. (AFP/AFP)







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