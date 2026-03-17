Venezuela vs. Estados Unidos hoy: hora y dónde ver en vivo la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026

La final del Clásico Mundial enfrenta a Venezuela y Estados Unidos a las 8 p. m. ET con transmisión por FOX y plataformas en Latinoamérica.

La final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se disputa este martes 17 de marzo en Miami. Venezuela enfrenta a Estados Unidos por el título en el loanDepot Park. El juego define al campeón del torneo.

El partido inicia a las 8 p. m. (hora del Este de Estados Unidos). Se trata del único encuentro de la jornada que cierra el World Baseball Classic.

¿A qué hora ver la final Venezuela vs. Estados Unidos?

El duelo arranca a las 8 p. m. ET en el estadio de los Miami Marlins. El escenario se ubica en Little Havana. Este recinto vuelve a albergar el juego decisivo del torneo. En Costa Rica, el inicio del partido está programado para las 6 p. m., horario local.

¿Dónde ver EN VIVO el juego?

La transmisión en Estados Unidos está a cargo de:

FOX en señal principal en inglés

en señal principal en inglés FOX Deportes en español, donde esté disponible

En América Latina y Centroamérica, la final se puede seguir mediante:

Beisbol Play

Disney+ con ESPN

Un duelo histórico en Miami

Venezuela llega a su primera final del Clásico Mundial de Béisbol. El equipo avanzó tras vencer 4–2 a Italia en semifinales.

Estados Unidos disputa el título con un plantel repleto de figuras de Grandes Ligas. El equipo busca defender el campeonato.

El ambiente en Miami apunta a estadio lleno. La comunidad venezolana en el sur de Florida tendrá una presencia destacada en las gradas.

Toda la atención del béisbol mundial se concentra en este juego que define al campeón del WBC 2026.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.