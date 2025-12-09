Puro Deporte

Venezolano fue el vencedor de la edición 29 de la Marathon San José Costa Rica

El venezolano Ángelo Olivo fue el triunfador de la competencia que reunió a 3.000 corredores de 35 países

Por Juan Diego Villarreal
Marathon San José Costa Rica 2025 Edición 29 7 de diciembre del 2025 Fotografía: Marathon San José Costa Rica
La edición 29 de la Marathon San José Costa Rica 2025 tuvo una participación de 3.000 corredores. (La Nación/Fotografía: Marathon San José Costa Rica)







