Venezolano fue el vencedor de la edición 29 de la Marathon San José Costa Rica

La edición 29 de la Marathon San José Costa Rica 2025 tuvo una participación de 3.000 corredores.

El corredor venezolano Ángelo Olivo fue el ganador de la edición 29 de la “Marathon San José Costa Rica”, realizada este domingo 7 de diciembre en San José.

Olivo, quien reside en Costa Rica, se impuso con un tiempo de 2 horas, 28 minutos y 32 segundos (2:28:32), seguido por el guatemalteco Lorenzo Cajtunaj Chox con 2:32:32 y el nicaragüense Dámaso Dávila Guillén con 2:34:02.

Mientras tanto, en la rama femenina, la vencedora fue la costarricense María Gabriela Herra Arroyo, con 3:22:49, seguida por Maritza Rivas Romero, también con 3:22:49.

La prueba, que salió a un costado del INS Estadio y finalizó en La Joya de La Sabana, se desarrolló en los alrededores de Pavas, La Sabana y el centro de San José, en un recorrido bastante exigente por su topografía. En la competencia participaron 3.000 corredores de 35 países.

En el orden usual Yendrick Ruiz, junto a sus hermanos Rolbin y Bryan, participaron en la prueba de 10 km de la Marathon San José. (La Nación/Fotografía: Marathon San José Costa Rica)

El evento forma parte del calendario mundial de AIMS (Asociación Mundial de Maratones) y fue declarado de Interés Público Nacional.

Por su parte, en los 5 km los ganadores fueron Crisdyala Moraga, con un crono de 22:00, y en masculino Luis Muñoz, con 23:30.

En los 10 km, Priscila Solís se dejó la primera posición en damas, con un registro de 40:49, y en varones el vencedor fue Luis Quesada, con 34:24.

Los 21 km femeninos fueron para Rosibel Salazar, con un tiempo de 1:24:01; mientras que en hombres el triunfador fue Pedro Luis Chacón, con 1:14:49.

El venezolano Angelo Olivo, fue el ganador de la prueba de 42 kilómetros, en la Marathon San José. (La Nación/Fotografía: Marathon San José Costa Rica)

En la modalidad de triciclos, Luis Navarro Bonilla se dejó la primera casilla en los 21 km, con 1:56:05.

Finalmente, en la categoría de relevos, la primera posición de los 43 km correspondió al equipo Running Centro Médico Dr. Julio Solano Meza, integrado por Jorge Monge, Jefferson Calvo, Cristopher Meneses y Jean López, quienes conquistaron el primer lugar con un tiempo de 2:20:20.