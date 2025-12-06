Conozca los cierres que se implementarán por la Marathon San José Costa Rica de este domingo

Se espera la participación de 3.000 corredores en la edición 29 de la Marathon San José, Costa Rica, este domingo 7 de diciembre.

La edición 29 de la Marathon San José Costa Rica se correrá este domingo 7 de diciembre a partir de las 6 a. m. y desde las 3 a. m. empezarán los cierres de las vías de la capital para cerrar el recorrido de los atletas.

Se espera la participación de 3.000 corredores, de los cuales 1.000 serán extranjeros provenientes de 35 países, por lo que prevalecerá la seguridad tanto de los deportistas como de las personas que circulen en sus vehículos durante la madrugada.

El plan de seguridad contempla, en horas de la madrugada, la colocación de 1.500 vallas por todo el circuito, que incluye Calle Ancha de Pavas, Paseo Colón, Avenida Segunda, y alrededores del Parque Metropolitano La Sabana.

De acuerdo con el comité organizador de la competencia, los cierres parciales inician a eso de las 3 a.m., mismos que se irán incrementando conforme se acerquen las 5 a. m., cuando se ejecutará el cierre total del circuito, para que a las 6 a.m. se dé banderazo de salida.

Durante el recorrido se contará con cuatro ambulancias distribuidas en cinco puntos del circuito, como el INS Estadio (Estadio Nacional), el ascenso de Pavas, la Estatua León Cortés, el Parque Central y retorno en la Plaza de la Democracia.

También se contará con 250 banderilleros en conjunto con la Policía de Tránsito, quienes estarán atentos a que ningún vehículo ingrese al circuito de competencia.

Se estima que el evento finalice alrededor de las 11 a. m., como indica el reglamento de la Asociación Internacional de Maratones (AIMS), por lo que se espera que las calles estén totalmente despejadas a eso de las 12 p. m.

Cabe recalcar que el circuito solo tendrá acceso libre en caso de emergencias, ya que dentro del mismo se ubican dos hospitales: el San Juan de Dios y el Hospital Nacional de Niños.

Este año se competirá en las distancias de 5 km, 10 km, 21 km y 42 km, en categorías individual, relevos por equipos y la modalidad Marathon Kids.

La prueba se dedicará al dirigente y promotor deportivo Willy Núñez, quien durante muchos años estuvo al frente de la denominada Carrera de Relevos San José–Puntarenas y falleció este año.

Para conocer las calles cerradas y las vías alternas, se puede seguir la aplicación https://www.waze.com/es-419/live-map/, donde está toda la información de la competencia.

La entrega de los paquetes o kits deportivos finalizará este sábado 6 de diciembre a las 5 p. m. en el gimnasio de la Federación Costarricense de Tenis de Mesa (Fecoteme), ubicado en el Parque de la Paz.