Conozca los cierres que se implementarán por la Marathon San José Costa Rica de este domingo

La Marathon San José Costa Rica de este domingo 7 de diciembre inicia a las 6 a.m. y desde las 3 a.m. empezarán los preparativos

Por Juan Diego Villarreal
Marathon San José Costa Rica Cierres de vía Domingo 7 de diciembre 3000 personas 6 de diciembre del 2025 Cortesía: Erick Córdoba /Marathon San José Costa Rica
Se espera la participación de 3.000 corredores en la edición 29 de la Marathon San José, Costa Rica, este domingo 7 de diciembre. (Erick Cordoba/La Nación)







Marathon San José Costa Rica3000 participantesCierre de vías
Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

