Vea quién es el capitán de la Selección de Costa Rica con Fernando Batista

Orlando Galo será el capitán de la Selección de Costa Rica; aquí durante el entrenamiento del jueves.

La Selección de Costa Rica inicia su camino hacia el Mundial 2030 este viernes con el amistoso ante Jordania y muchas novedades en el equipo que dirige Fernando Batista.

El equipo muestra una gran renovación, pues la convocatoria dejó de lado a veteranos que todavía se mantienen activos, como Celso Borges, Joel Campbell, Kendall Waston y por supuesto Keylor Navas, que a sus 39 años todavía brilla en la Liga MX con el Pumas.

Navas fue precisamente el capitán en la pasada ronda eliminatoria, donde el equipo Tricolor quedó fuera del Mundial de Norteamérica 2026 bajo el mando de Miguel Piojo Herrera.

Dada la renovación del plantel, quedaba la duda de quién iba a portar la cinta de capitán en este primer compromiso ante Jordania. Y la responsabilidad recae sobre Orlando Galo, el volante de contención que milita en el Riga FC de Letonia.

A sus 25 años, Galo tendrá el honor de llevar el liderazgo en un equipo compuesto por futbolistas jóvenes, que prácticamente marca la ruptura definitiva con la gesta de Brasil 2014.