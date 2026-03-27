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Vea quién es el capitán de la Selección de Costa Rica con Fernando Batista

La Selección de Costa Rica inicia la era de Fernando Batista y estrena capitán

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Por Fanny Tayver Marín
Orlando Galo se encuentra con la Selección de Costa Rica en Turquía.
Orlando Galo será el capitán de la Selección de Costa Rica; aquí durante el entrenamiento del jueves. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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