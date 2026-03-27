Costa Rica vs. Jordania: Hora y canales para ver el estreno de Fernando Batista con la Selección Nacional

La Selección de Costa Rica jugará contra Jordania en Turquía este viernes 27 de marzo, en el inicio de la era de Fernando “Bocha” Batista como técnico de la Tricolor.

Se trata del primer partido de la Sele luego de la pesadilla de lidiar con una dura eliminación del Mundial 2026. Un trago amargo que se espera que no se repita, aunque se sabe desde ya que el camino a la próxima cita planetaria también será durísimo.

Porque ya entrarán en juego como parte de la eliminatoria los países que ahora son anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá; más los rivales habituales de Centroamérica y los revolucionarios del Caribe, que esta vez se convirtieron en la insospechada revelación.

En esta fecha FIFA de marzo, la representación patria jugará primero contra Jordania este viernes, y el próximo martes lo hará frente a Irán.

Los dos rivales son parte de los equipos que se andan preparando para el Mundial. Otros combinados, como la Selección de Costa Rica, tienen que conformarse con ser sparring. Una verdad que no peca, pero incomoda, porque quién no quisiera estar en la Copa del Mundo.

Fernando Batista empieza de cero en la Selección de Costa Rica, con un grupo joven. (Prensa FCRC/Federación Costarricense de Fútbol)

El partido entre Jordania y Costa Rica en un principio estaba programado para las 11 a. m., pero hubo un cambio en la víspera: el juego se demoró media hora.

Lo anterior significa que el partido arrancará a las 11:30 a. m. (hora de Costa Rica), en el Mardan Sports Complex, en la ciudad de Antalya, Turquía.

La guerra en Medio Oriente, entre Estados Unidos, Israel e Irán, obligó, por motivos de seguridad, al cambio de las sedes de los partidos, que inicialmente se realizarían en Jordania. Para que estos amistosos pudieran mantenerse en pie, se definió que fueran en territorio neutral.

¿Dónde se puede ver el partido Jordania vs. Costa Rica? Copiado!

El amistoso internacional entre Jordania y Costa Rica se transmitirá por televisión abierta; así que puede escoger su opción favorita. El juego se verá por Repretel (Canal 6) y por Teletica (Canal 7).

Si quiere seguirle la pista a la Sele y le inquieta que este encuentro es este viernes en horario laboral, no se preocupe.

En este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias, y una vez concluido el partido, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Patrick Sequeira sería el encargado de custodiar el marco de la Selección de Costa Rica contra Jordania. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

Además, este amistoso internacional será transmitido por Columbia (98.7 FM), Teletica Radio (91.5 FM) y Monumental (93.5 FM).

El partido de Costa Rica despierta interés en Argentina Copiado!

Es lógico que desde Argentina le sigan la pista a lo que ocurra en el fogueo entre Jordania y Costa Rica. ¿Por qué? Primero porque Fernando Batista es originario de Buenos Aires.

Aparte de eso, hay que recordar que Jordania quedó sembrada en el Grupo J del Mundial 2026, junto a Austria, Argelia y precisamente, Argentina.

El extécnico de Venezuela, ahora al mando del cuadro patrio, arranca de cero un proyecto con futbolistas jóvenes que busca devolver a Costa Rica a un Mundial, luego del fracaso histórico del mexicano Miguel Piojo Herrera, en una eliminatoria para el olvido.

Los jugadores que Fernando Batista llamó a la Selección de Costa Rica Copiado!

Porteros: Patrick Sequeira (Casa Pia AC de Portugal), Kevin Chamorro (Rio Ave de Portugal) y Abraham Madriz (Saprissa).

Defensas: Jeyland Mitchell (SK Sturm Graz de Austria), Guillermo Villalobos (Alajuelense), Juan Pablo Vargas (Puebla de México), Aarón Salazar (Alajuelense), Haxzel Quirós (Herediano), Gerald Taylor (Saprissa), Darril Araya (Herediano), Jorkaeff Azofeifa (Saprissa) y Fernán Faerron (Cartaginés).

Volantes: Orlando Galo (Riga FC de Letonia), Douglas López (Cartaginés), Jefferson Brenes (Saprissa), Carlos Mora (Craiova de Rumania) y Creichel Pérez (Alajuelense).

Delanteros: Jewison Bennette (LNZ Cherkasy de Ucrania), Álvaro Zamora (Académico Viseu de Portugal), Josimar Alcócer (Westerlo de Bélgica), Andrey Soto (Pérez Zeledón), Warren Madrigal (Nashville SC de EE. UU.) y Andy Rojas (NY Red Bulls de EE. UU.).

Orlando Galo se encuentra con la Selección de Costa Rica en Turquía. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

Recuerde que Santiago van der Putten y Cristopher Núñez habían sido incluidos en la lista, pero Fernando Batista tuvo que reemplazarlos por lesión. En su lugar, el estratega convocó a Fernán Faerron y Creichel Pérez, respectivamente.