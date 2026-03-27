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Costa Rica vs. Jordania: Hora y canales para ver el estreno de Fernando Batista con la Selección Nacional

La Selección de Costa Rica se enfrentará a Jordania este viernes, en el primer partido de la era de Fernando Batista

Por Fanny Tayver Marín
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La Selección de Costa Rica jugará contra Jordania en Turquía este viernes 27 de marzo, en el inicio de la era de Fernando “Bocha” Batista como técnico de la Tricolor.








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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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