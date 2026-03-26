Fernando Batista afronta su debut en la Selección de Costa Rica con un joven plantel que mira al Mundial 2030

La Selección de Costa Rica realizó su último entrenamiento antes de enfrentarse a Jordania, este viernes, en Turquía.

Con un grupo joven, con solo cinco jugadores que participaron en el Mundial de Catar 2022 y sin ningún vestigio de la ya lejana participación de Costa Rica en la Copa del Mundo de Brasil 2014, el argentino Fernando Batista tendrá su debut al frente de la Selección Nacional en el largo proceso rumbo a la cita mundialista de 2030.

Si se quiere, una inexperta Tricolor inicia su renovación y su primera prueba en la era de Batista será este viernes 27 de marzo, cuando se mida a Jordania a las 11:30 a. m., hora de Costa Rica, en el Mardan Sports Complex, en la ciudad de Antalya, Turquía.

Posteriormente, el combinado nacional cerrará su gira en tierras turcas el martes 31 de marzo, cuando se enfrente a Irán a las 7 a. m., en el mismo escenario del primer partido.

La guerra en Medio Oriente, entre Estados Unidos, Israel e Irán, obligó, por motivos de seguridad, al cambio de las sedes de los partidos, que inicialmente se realizarían en Jordania, por lo que debieron pactarse en Turquía.

El extécnico de Venezuela, al mando del cuadro patrio, arranca de cero un proyecto con futbolistas jóvenes que busca devolver a Costa Rica a un Mundial, luego del fracaso histórico del mexicano Miguel Piojo Herrera para la Copa del 2026, en una eliminatoria para el olvido.

En su primer juego con Costa Rica, Batista no llamó a los veteranos Keylor Navas, Kendall Waston, Celso Borges y Joel Campbell, en una clara muestra de renovación.

Tampoco está Manfred Ugalde, aunque en su caso se trata de un castigo que recibió en la pasada eliminatoria.

Este jueves, en una tarde soleada en territorio turco, la Selección Nacional realizó su último entrenamiento, antes de medirse a Jordania, según indicó el departamento de prensa de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol).

“La escuadra dirigida por Batista y su cuerpo técnico inició su trabajo con ejercicios básicos de calentamiento y movilidad articular. Posteriormente, el entrenamiento se dividió en bloques, con énfasis en la conducción, combinaciones ofensivas y trabajo específico de la línea defensiva”, se explicó en el boletín.

Finalmente, se desarrolló una práctica táctica general enfocada en la preparación del partido.

El extremo Jewison Bennette tendrá una nueva oportunidad en la Selección, tras su participación en el Mundial de Catar 2022. (Cortesía: Fedefutbol/La Nación)

Jewison Bennette y su reencuentro en la Sele

El estratega argentino, Fernando Batista, echó mano de cinco futbolistas que estuvieron en la Copa del Mundo de Catar 2022: el arquero Patrick Sequeira, Juan Pablo Vargas, Douglas López, Jewison Bennette y Álvaro Zamora.

De estos cinco, López y Bennette no formaron parte de la última fase de la eliminatoria, quedando al margen. En especial Bennette, quien, a pesar de ser legionario en Ucrania, no fue tomado en cuenta por el Piojo Herrera.

Jewison, quien actualmente milita en el LNZ Cherkasy de la Liga Premier de Ucrania, fue el jugador tico más joven en Catar 2022, luego de ser uno de los futbolistas a los que el exentrenador de la Selección, el colombiano Luis Fernando Suárez, le dio oportunidad en las eliminatorias mundialistas.

Sin embargo, tras ser vendido al Sunderland de la Championship de Inglaterra y su paso por el Aris Salónica de Grecia, el extremo herediano perdió protagonismo por su poca regularidad, por lo que ahora busca una nueva oportunidad en la Sele.

“Estoy muy contento. Es una ilusión muy grande volver a la Selección Nacional, una oportunidad única y espero aprovecharla en este nuevo proceso con un nuevo entrenador”, comentó Bennette en un video enviado por el departamento de prensa de la Fedefútbol.

Jewison, quien es el jugador más joven en debutar en una Selección Mayor con 17 años y dos meses, luego de ser convocado por Suárez sin siquiera debutar en la Primera División, afronta un nuevo desafío, donde los jóvenes deben levantar la mano y demostrar su valor.

“La trayectoria mía no ha sido fácil, tanto en la vida como en el fútbol. Rescato que siempre tuve una buena actitud, estuve trabajando por una nueva oportunidad y vengo con una ilusión muy grande por ayudar a la Selección”, agregó Bennette, quien tiene actualmente 21 años.

El joven futbolista manifestó que, al conocer el llamado de la Tricolor, se alegró mucho y lo compartió con su familia, pues ellos conocen el sacrificio que ha hecho para volver a tener protagonismo.