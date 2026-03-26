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Fernando Batista afronta su debut en la Selección de Costa Rica con un joven plantel que mira al Mundial 2030

El técnico argentino Fernando Batista debuta con la Selección de Costa Rica este viernes, cuando se enfrente a Jordania

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Por Juan Diego Villarreal
Selección Nacional Partido de fogueo ante Jordania Jefferson Brenes, Alvaro Zamora, Juan Pablo Vargas, Warren Granados. 26 de marzo del 2026 Cortesía: Fedefutbol
La Selección de Costa Rica realizó su último entrenamiento antes de enfrentarse a Jordania, este viernes, en Turquía. (Cortesía: Fedefutbol/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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