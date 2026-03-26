Puro Deporte

Surge un cambio de última hora con el partido entre la Selección de Costa Rica y Jordania

La Federación Costarricense de Fútbol confirmó la noticia sobre el amistoso entre Jordania y la Selección de Costa Rica

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Por Fanny Tayver Marín
Entrenamiento de la Selección Nacional
La selección de Costa Rica se encuentra en Turquía para los amistosos contra Jordania e Irán. ( Foto: prensa FCRF. /Foto: prensa FCRF.)







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Selección de Costa RicaJordania vs Costa RicaFernando Batista
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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