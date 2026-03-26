Surge un cambio de última hora con el partido entre la Selección de Costa Rica y Jordania

La selección de Costa Rica se encuentra en Turquía para los amistosos contra Jordania e Irán.

El partido amistoso entre la Selección de Costa Rica y su similar de Jordania tiene un cambio, según confirmó la oficina de comunicación de la Federación Costarricense Fútbol (FCRF).

Aunque en un principio este juego que marca el estreno de Fernando “Bocha” Batista en el banquillo de la Tricolor estaba pactado para este viernes 27 de marzo a las 11 a. m. (hora de Costa Rica), hubo una modificación.

El partido entre Costa Rica y Jordania se retrasó media hora. Es decir, ahora comenzará a las 11:30 a. m., en Mardan Sports Complex, en la ciudad de Antalya, en Turquía.

Recuerde que este encuentro podrá observarlo en televisión abierta, a través de la señal de Repretel (Canal 6) y Teletica (Canal 7).

Lo mismo ocurrirá el martes 31 de marzo, cuando la Selección de Costa Rica se enfrente en ese mismo escenario contra Irán, a las 7 a. m. (hora de Costa Rica).