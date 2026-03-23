Debuta Fernando Batista con la Selección de Costa Rica: días, horas y canales de TV

Fernando Batista practicó la semana antes de viajar a Turquía con un grupo de futbolistas del ámbito local; en los entrenamientos estuvo el Director de Selecciones, Rónald González.

La Selección de Costa Rica vuelve a la actividad después del fallido intento por clasificar a la Copa del Mundo 2026. El cuadro patrio comienza su gira por Turquía el próximo viernes 27 de marzo, cuando se enfrente a Jordania, una selección que sí se alista para la cita del orbe; luego, el 31 de marzo, se las verá contra Irán.

El combinado nacional poco a poco se traslada a Turquía. Desde Costa Rica, los futbolistas del ámbito local viajan este lunes, mientras que los legionarios arribarán el martes.

La Selección tendrá su primer reto el viernes a las 11 a. m. hora de Costa Rica ante Jordania, en la ciudad de Antalya, en el Mardan Sports Complex, un reducto con capacidad para alrededor de 8.000 personas.

Por otra parte, el segundo cotejo será el Martes Santo, el 31 de marzo, a las 7 a. m. hora de Costa Rica, frente a Irán.

Ambos encuentros serán transmitidos por los canales que habitualmente transmiten a la Selección: Canal 7 y Canal 6, por lo que se podrán ver por televisión abierta.

Según confirmó el entrenador de la Selección, Fernando Batista, él ve estos compromisos como una oportunidad para que el grupo conozca su estilo de trabajo y, a la vez, para adentrarse más en lo que es el futbolista costarricense.

“Vamos a tener solo dos entrenamientos antes del primer partido, pero será una fecha de evaluación, de conocimiento del cuerpo técnico hacia los jugadores y de los jugadores hacia el cuerpo técnico”, detalló Batista al departamento de prensa de la Fedefútbol.

Estos partidos estaban programados originalmente para disputarse en Amán, capital de Jordania, pero por la guerra desatada en Medio Oriente tras los ataques de Estados Unidos e Israel hacia Irán, la federación y los organizadores prefirieron trasladarlos a Turquía.