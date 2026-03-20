Fernando Batista da su primera lista de la Selección de Costa Rica con mucha confusión

Fernando Batista observó la práctica de la Selección de Costa Rica en el microciclo de trabajo que hizo del 16 al 18 de marzo.

Fernando Batista, nuevo seleccionador de Costa Rica, ya hizo su primera convocatoria oficial. El entrenador llamó a 23 futbolistas para los juegos amistosos que tendrá el cuadro patrio frente a Jordania e Irán, el 27 y 31 de marzo, respectivamente.

El timonel demostró con este llamado su intención de una total renovación del conjunto tico, esto al llamar a solo un futbolista del anterior liderazgo de la Nacional: Juan Pablo Vargas.

El proceso 2026 contó con líderes como Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas y luego llegaron Keylor Navas, Celso Borges, Kendall Waston y Joel Campbell. En este inicio del argentino el único que está de estos nombres es Vargas, quien milita en el Puebla de México.

Sin embargo, la confusión se apoderó del ambiente deportivo nacional cuando la Federación Costarricense de Fútbol a las 10:45 a. m. hizo la publicación de una primera lista, sin embargo a las 10:47 a. m. borraron la información.

De hecho, en la página de la Federación quedó la nota de la convocatoria, pero sin la lista de convocados.

A las 11:18 a. m. la Federación envió nuevamente la lista y entre ambos llamados había un cambio, en el primero estaba el delantero Kenyel Michell, mientras en el segundo apareció Andy Rojas.

Esta es la lista de convocados a la Selección de Costa Rica para enfrentar a Jordania e Irán. (FCR/FCRF)

En la comunicación oficial, el entrenador afirmó que utilizará estos dos partidos para seguir su proceso de evaluación del tipo de futbolista con el que contará para su gestión.

Llama la atención el regreso de Jewison Bennette, además de la presencia de jugadores del ámbito local como Jorkaeff Azofeifa del Saprissa.

“Vamos a tener solo dos entrenamientos antes del primer partido pero será una fecha de evaluación, de conocimiento del cuerpo técnico hacia los jugadores y jugadores hacia cuerpo técnico”, detalló.

La Selección saldrá hacia Turquía, país sede de ambos duelos, entre domingo y lunes para que los legionarios convocados lleguen el martes a la concentración.