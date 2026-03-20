Fútbol

Fernando Batista da su primera lista de la Selección de Costa Rica con mucha confusión

La Federación Costarricense de Fútbol publicó una primera lista, pero luego la borró

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Por Esteban Valverde
Fernando Batista, El Bocha, solo pudo observar su primer entrenamiento como directo técnico de la Sele
Fernando Batista observó la práctica de la Selección de Costa Rica en el microciclo de trabajo que hizo del 16 al 18 de marzo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Selección de Costa Rica
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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