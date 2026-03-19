Fútbol

¿Qué trabajó la Selección de Costa Rica en el primer microciclo de Fernando Batista?

Una de las nuevas caras de la Selección de Costa Rica dio pistas de lo que quiere Fernando Batista

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Por Esteban Valverde
Christopher Núñez conduce un balón en el entrenamiento de la Selección Nacional, Fabod Samadian lo mira desde atrás.
Christopher Núñez conduce un balón en el entrenamiento de la Selección Nacional, Fabod Samadian lo mira desde atrás. (FCRF/FCRF)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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