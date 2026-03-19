¿Qué trabajó la Selección de Costa Rica en el primer microciclo de Fernando Batista?

Christopher Núñez conduce un balón en el entrenamiento de la Selección Nacional, Fabod Samadian lo mira desde atrás.

La Selección de Costa Rica, con Fernando Batista al mando —aunque todavía no puede dirigir en cancha debido a que no tiene el permiso de trabajo—, ya comenzó a asimilar la idea de juego que pretende el técnico argentino.

La Tricolor completó su primer microciclo de trabajo, el cual incluyó únicamente a futbolistas del campeonato nacional. El equipo realizó una sesión el lunes, dos el martes y una más este miércoles.

Farbod Samadian, defensor de Puntarenas FC y convocado por Batista, explicó lo que pudieron desarrollar en las cuatro prácticas y reflexionó sobre los aspectos que deben afinar de cara a la etapa competitiva con la Selección.

Samadian señaló que el timonel pone especial énfasis en la presión tras pérdida de balón y en que el equipo tenga claridad para salir jugando desde la zaga con posesión.

“Estoy con más experiencia, aprendo cosas nuevas, pero siempre doy lo máximo. Acá en la Selección, en estos primeros entrenamientos, se le dio mucha prioridad a familiarizarnos con la forma de trabajar. Ha sido una buena semana”, afirmó.

Seguidamente, el jugador explicó los aspectos tácticos que más les exigieron en las prácticas:

“Le hemos dado prioridad a la salida con balón, a trabajos de intensidad y a la presión para recuperar el balón desde zona ofensiva”, afirmó.

Farbod Samadian es una de las nuevas caras del combinado mayor, aunque cuenta con experiencia en procesos de selecciones menores.

El futbolista pertenece a Alajuelense, pero actualmente está cedido en Puntarenas FC, donde ha encontrado regularidad y logró llamar la atención para esta convocatoria.

Samadian es un jugador Sub-23, por lo que también forma parte del grupo que podría liderar un cambio generacional en el equipo costarricense.

Ahora, el próximo viernes, Fernando Batista dará a conocer la lista definitiva de futbolistas que viajarán a Turquía, donde la Selección enfrentará a Jordania e Irán, el 27 y 31 de marzo.

“Nosotros lo que queremos es mostrarnos, hacerlo de la mejor manera para quedarnos acá. Al inicio no me lo creía cuando me llamaron. La verdad, estoy muy contento con la oportunidad”, concluyó el zaguero.