Randall Leal vuelve a la Selección de Costa Rica tras dos años y su sonrisa es imposible de ocultar

Randall Leal conduce un balón en el entrenamiento de la Selección de Costa Rica.

Randall Leal volvió a la Selección Nacional en el microciclo de trabajo convocado por Fernando Batista, de cara a los amistosos contra Jordania e Irán, el 27 y 31 de marzo, respectivamente.

El primer microciclo de Batista le permitió al argentino acercarse al futbolista nacional, sobre todo pensando en una lista final para comenzar formalmente su proceso en los cotejos amistosos.

Para esta ocasión, el timonel no pudo llamar a legionarios ni tampoco a jugadores de Alajuelense, plantel que tenía compromiso internacional ante Los Angeles FC, por la Copa de Campeones de la Concacaf.

Leal regresó al equipo patrio luego de prácticamente dos años y medio de ausencia. La última vez que vistió la camisa de la Tricolor fue en una gira en 2023, cuando Costa Rica enfrentó a Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, bajo la dirección de Claudio Vivas.

Ante esto, el volante del Herediano no ocultó que esta convocatoria le devolvió la ilusión de representar al país, luego de no haber sido tomado en cuenta en el proceso eliminatorio rumbo a 2026.

“Feliz de estar en la Selección, eso siempre es un motivo de felicidad. Personalmente, durante estos dos años tuve lesiones, pero estar acá y volver es muy motivante”, dijo al departamento de prensa de la Fedefútbol.

Leal confesó que su decisión de regresar a Costa Rica y fichar con el “Team” también estuvo influenciada por su deseo de volver a la Selección.

“Yo siento que la decisión de volver a Costa Rica era lo mejor para mí en este momento, para estar más cerca de gente que ha venido a ayudarme y retomar mi mejor versión”, señaló.

Sobre su evolución como futbolista, el mediocampista afirmó que hoy es un jugador más equilibrado y menos impulsivo.

“He cambiado mucho, ahora soy más maduro. Siempre me he caracterizado por entregarlo todo y no será la excepción en este momento”, agregó.

Leal también dio pistas sobre la idea de juego de Fernando Batista, quien, pese a no contar aún con permiso de trabajo, ha seguido de cerca los entrenamientos en el Proyecto Gol.

“La idea que han planteado es buena. Los compañeros se han sentido bien y ahorita estamos bien. La idea de Batista es bonita. A mi parecer, los jóvenes pueden adaptarse más fácil y se integran mejor”, comentó.

En el aspecto táctico, el jugador destacó que el técnico argentino pone especial énfasis en la salida con balón dominado y la presión tras pérdida.

Randall Leal, de 29 años, ha jugado en el fútbol de Bélgica con el KV Mechelen, además de su paso por la MLS con Nashville SC y D.C. United, y actualmente es uno de los referentes ofensivos del Herediano.

Leal con el Herediano acumula 326 minutos jugados, además de que ha marcado dos anotaciones en el Clausura 2026.

La Federación Costarricense de Fútbol informó que el próximo viernes dará a conocer la lista de jugadores que viajarán a Turquía para los amistosos ante Jordania e Irán.

En este llamado se esperan nombres de legionarios como Joseth Peraza, Manfred Ugalde, Francisco Calvo, Josimar Alcócer, entre otros, quienes formaron la base de la Nacional en el proceso 2026.