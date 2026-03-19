Fútbol

Randall Leal vuelve a la Selección de Costa Rica tras dos años y su sonrisa es imposible de ocultar

Randall Leal, hoy en Herediano, volvió a ponerse la camisa de la Selección de Costa Rica, luego de que en el proceso 2026 estuvo ausente

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Por Esteban Valverde
Rándall Leal conduce un balón en el entrenamiento de la Selección de Costa Rica.
Randall Leal conduce un balón en el entrenamiento de la Selección de Costa Rica. (FCRF/FCRF)







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Randall LealSelección de Costa Rica
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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