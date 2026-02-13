¡Vea los precios! Saprissa saca a la venta entradas para el clásico contra Alajuelense

Las entradas más económicas para el clásico entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense cuestan ¢11.000.

Se acerca el primer clásico entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense en el Torneo de Clausura 2026 y las entradas ya están a la venta.

El duelo entre morados y rojinegros se programó para el sábado 21 de febrero, a las 8 p. m., en el Estadio Ricardo Saprissa.

Al conocerse los precios de los boletos, las redes sociales de la “S” se llenaron de comentarios, porque muchos no se esperaban lo que se percibe como “un bombazo”; mientras que los abonados del club sienten un alivio, porque al pagar su asiento por todo el torneo, o por todo el año, les sale más económico.

Los tiquetes más baratos para este clásico son los de la localidad de sol sur —donde se instala la Ultra Morada—, cuestan ¢11.000. Y esa noticia sorprendió a muchos.

Al revisar las reacciones a la publicación del club morado en X (antes Twitter), un usuario identificado como Daniel Saprissa respondió etiquetando al presidente del club, Roberto Artavia: “Tito, ¿no le parece un poco caro?”.

Un percepción similar mostró el usuario El Barto Morado, al apuntar: “Con ese precio de entradas es para que ganen por goleada”.

En Facebook, Jefry Torres apuntó: “Vuelven Las Rumberitas y la Sapricola, ¿para ese partido toca Metallica en el entretiempo para esos precios?”.

Johan SC comentó: “Qué caro, el que tenga para pagarlo está bien, ¿pero que la sur esté en ¢11.000? Es un clásico sí, muy importante ese partido sí; que es donde Saprissa recauda más plata porque pone las entradas un poquito más cara sí, pero es mucho. Para mi gusto, se pasaron con los precios”.

Justin Araya también reaccionó de una manera similar: “¿En qué momento subieron los precios tan exagerados y no los volvieron a bajar? Entiendo que cobren eso en fases finales, pero literal hace un par de años la sur en clásicos estaba en ¢7.000, pero de la nada subieron a ¢11.000 y no los bajaron más, y para peores en un momento en el que más bien el equipo debería agradecer a la afición, ya que no están jugando ni ganando campeonatos”.

Pero también están esos aficionados fiebres, que nunca faltan al estadio y que están dispuestos a pagar su entrada, sin importar el precio.

¿Realmente están caras las entradas para este clásico? Si se compara lo que cobró Saprissa para el duelo ante la Liga en fase regular en el semestre pasado (30 de agosto de 2025), el aumento con relación al partido que viene fue de apenas ¢1.000 en las localidades de sol sur, sol norte, sombra regular, sombra preferencial y platea regular.

Es decir, pese a la percepción de los aficionados, no hay tanta diferencia en los precios para el clásico que se jugará el 21 de febrero en la “Cueva”.

De hecho, los precios cobrados en la final de segunda ronda en diciembre pasado tampoco crecieron tanto, tomando en cuenta de que se trataba de otra instancia.

Los precios para el clásico nacional

Las entradas para el clásico entre Saprissa y Alajuelense puede adquirirlas en boleteriamorada.com.

Sol sur: ¢11.000.

Sol norte: ¢14.000.

Sombra regular: ¢18.000.

Sombra preferencial: ¢22.000.

Platea regular: ¢24.000.

Platea preferencial: ¢28.000.

Palcos: ¢55.000.

Club morado: ¢65.000.

Estos son los precios para el clásico del 21 de febrero entre el Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Saprissa/Prensa Saprissa)

