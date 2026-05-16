Puro Deporte

Vea los goles de la final femenina y la celebración de Saprissa (video)

Saprissa FF se coronó campeón nacional de fútbol femenino al ganarle la final a Dimas Escazú

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Dimas Escazú vs. Saprissa FF, final del fútbol femenino
Saprissa FF se coronó campeón del Torneo de Clausura 2026 del fútbol femenino. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Deportivo SaprissaSaprissaFútbol FemeninoDimas EscazúClausura 2026
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.