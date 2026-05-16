Vea los goles de la final femenina y la celebración de Saprissa (video)

Saprissa FF se coronó campeón del Torneo de Clausura 2026 del fútbol femenino.

Saprissa FF vuelve a ser campeón nacional en el fútbol femenino y lo hizo tras derrotar a Dimas Escazú por 3-1, en una final a partido único.

Jimena González abrió el marcador, luego empató Keyla Herrera. Y cuando venía el momento de las definiciones, apareció Carolina Venegas, con un doblete.

A continuación podrá ver todos los goles de la final femenina, pero el primer video es el del festejo de las monarcas del Torneo de Clausura 2026 de la Liga Premier Femenina.

El festejo de Saprissa FF al acabarse la final

¡Saprissa es el nuevo campeón nacional! Llegó la quinta estrella ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/Cs19e3YBpk — TD Más (@tdmascrc) May 16, 2026

Gol de Jimena González

⏰ 28’ Gol de Jimena González y Saprissa abre el marcador ante Dimas. pic.twitter.com/vczEllQQ7g — FUTV (@FUTVCR) May 16, 2026

Gol de Keyla Herrera

⏰ 37’ Gol de Keyla Herrera y Dimas empata ante Saprissa. pic.twitter.com/TPI2D6TaLo — FUTV (@FUTVCR) May 16, 2026

Gol de Carolina Venegas

⏰ 69’ Gol de Carolina Venegas y Saprissa pone el segundo ante Dimas. pic.twitter.com/O1aiOJZFd1 — FUTV (@FUTVCR) May 16, 2026

Doblete de Carolina Venegas

⏰ 71’ Gol de Carolina Venegas, doblete y Saprissa saca ventaja ante Dimas. pic.twitter.com/SDpD7zcn5A — FUTV (@FUTVCR) May 16, 2026

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