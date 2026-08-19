Vea los goles de Cartaginés ante Verdes de Belice

El Club Sport Cartaginés salió ante su afición a hacer lo que le pedía el partido, derrotar a Verdes de Belice, y así lo hace en el primer tiempo.
En su primer partido como local en la Copa Centroamericana de la Concacaf, los brumosos derrotan 2-0 a los beliceños al terminar el primer tiempo.
Al minuto 7, Diego Mesén de cabeza abrió el marcador. Tras un tiro de esquina, Rándall Cordero llegó a pelear dentro del área; el balón se extendió al segundo poste y apareció Mesén para colocar el 1-0.
LOS BRUMOSOS YA ESTÁN GANANDO ANTE VERDES🔵⚪️— ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) August 19, 2026
TRES CABEZAZOS en el área para que Diego Mesén ponga el 1-0 en 8'⚽️
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Joaquín Alonso Hernández marcó el segundo gol para Cartaginés. Al minuto 42, Juan Carlos Gaete peleó un balón dentro del área, la zaga de Verdes no pudo despejar y Hernández soltó el bombazo para poner el 2-0.
UN GOLPE QUE NECESITABAN LOS BRUMOSOS⚽️🔥— ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) August 19, 2026
Joaquín Alonso Hernández puso el 2-0 al final del PT🔵⚪️
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