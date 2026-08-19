Puro Deporte

Vea los goles de Cartaginés ante Verdes de Belice

Los brumosos juegan el primer partido como locales en la Copa Centroamericana de la Concacaf

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Por Milton Montenegro
Amarini Villatoro, entrenador del Cartaginés, en una práctica del equipo esta semana. El timonel quiere el liderato de la Primera División.
Amarini Villatoro, entrenador del Cartaginés, de momento sonríe con la victoria parcial de su equipo 2-0 en el primer tiempo contra Verdes de Belice. (Cartaginés/Cartaginés)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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