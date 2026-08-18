Cartaginés vs. Verdes: hora y canal para ver el partido con los brumosos obligados a ganar

Los brumosos no conocen la victoria en la Copa Centroamericana de la Concacaf

Por Milton Montenegro
EscucharEscuchar

actualizaciones

El Club Sport Cartaginés regresa esta noche a la competencia en la Copa Centroamericana de la Concacaf y está obligado a ganar.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CartaginésVerdesConcacafCopa Centroamericana
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.

Lo más leído