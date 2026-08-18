Cartaginés vs. Verdes: hora y canal para ver el partido con los brumosos obligados a ganar

El Club Sport Cartaginés regresa esta noche a la competencia en la Copa Centroamericana de la Concacaf y está obligado a ganar.

Los brumosos deben imponerse para ascender en la tabla de posiciones del Grupo D, donde son cuartos, en una llave de cinco equipos, con solo dos puntos.

¿Dónde verlo? Copiado!

El cuadro que dirige el guatemalteco Amarini Villatoro no conoce la victoria en el torneo y suma dos empates, ambos de visita, contra Municipal de Guatemala y Motagua de Honduras.

En caso de imponerse esta noche en el Fello Meza, en un juego que inicia a las 7:06 p. m. y se podrá seguir por la señal de ESPN y Disney+, Cartaginés llegará a cinco puntos y ascenderá al segundo puesto, superando a Municipal, que posee cuatro unidades y juega el miércoles de visita contra el FAS de El Salvador.

Cartaginés lo goleó Copiado!

Imponerse parece no ser complicado para los de la Vieja Metrópoli, porque el adversario es Verdes de Belice, último del grupo, con tres partidos, ningún punto y una diferencia de goles de -9. Es decir, Verdes cerrará su participación esta noche ante los brumosos, quienes tienen una oportunidad de oro si la aprovechan para llenar de goles a los beliceños. Y hacerlo no sería una novedad: el año pasado, Cartaginés se impuso por un contundente 8-1 como local ante este mismo equipo.

Invicto Copiado!

La Concacaf destacó que el conjunto costarricense permanece invicto en seis de sus ocho partidos como local en la historia de la Copa Centroamericana, incluyendo victorias en tres de sus últimos cuatro encuentros en casa.

“La mentalidad es la misma: tratar de sumar, con la obligación de ganar. Los resultados de visita no son lo mejor ni lo peor, pero el valor de esos resultados va a depender de hacer bien las cosas en casa. Ya no hay margen de error, tenemos que ganar bien y el grupo lo sabe”, afirmó Villatoro en la conferencia de prensa organizada por la Concacaf, previa al partido.

¿Obligado a golear? Copiado!

¿Está obligado Cartaginés a golear a Verdes? En realidad, no, pero un buen número de anotaciones le puede ayudar a amarrar la clasificación.

La obligación brumosa es ganar sus dos últimos juegos de la fase de grupos en casa: esta noche contra Verdes y el martes de la otra semana ante el FAS. Con dos victorias, llegará a ocho puntos. Motagua es líder con siete puntos, a falta de un compromiso, y su rival será Municipal, segundo en este instante con cuatro unidades y dos juegos por disputar.

Si Motagua vence en su duelo de visita de la otra semana ante Municipal, llegará a 10 puntos y clasificará. Municipal, de imponerse al FAS, llegará a siete unidades, pero quedaría un punto por detrás de Cartaginés, que, si suma las dos victorias, alcanzará ocho puntos.

Caso contrario, si Municipal gana los dos partidos que le restan, llegará a 10 puntos; Motagua se quedaría en siete y Cartaginés, con ocho, de obtener los dos triunfos, sería segundo.

En resumen, los brumosos necesitan ganar sí o sí los dos encuentros que les faltan para clasificar.