Vea los goles con que Alajuelense y Liberia empatan en su primer partido del Torneo Clausura 2026

Alajuelense y el Municipal Liberia protagonizan un partido entretenido en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Se acabó el primer tiempo en el Estadio Alejandro Morera Soto y Liga Deportiva Alajuelense y el Municipal Liberia están empatando 1-1, con un gol de Ronaldo Cisneros y un tanto de Mauricio Villalobos, en un partido cuyos detalles puede seguir en este artículo.

En el minuto 30, el atacante mexicano convirtió el primer gol de la Liga en el Torneo de Clausura 2026, con mucha frialdad.

Fernando Piñar lanzó el centro y la defensa de Liberia cometió un error que le costó caro, porque el mexicano hizo lo suyo ante ese regalo y anotó.

⏰ 30' Gol de Ronaldo Cisneros y Alajuelense abre el marcador ante Liberia. pic.twitter.com/pscYNNGDlB — FUTV (@FUTVCR) January 16, 2026

Antes del descanso, Liberia empató. Cuando la Liga tenía el control del compromiso, los pamperos montaron un contragolpe con el mexicano Joaquín Alonso Hernández, quien dominó el balón y sirvió al volante Mauricio Villalobos, que estaba solo y en el 45+6 soltó un potente remate para anotar el 1-1 en su debut con los pamperos.

Villalobos en el torneo anterior jugó con Saprissa y solo anotó un tanto; ahora en su primer duelo vistiendo los colores del cuadro liberiano, en el Clausura 2026, logró concretar en el marco manudo.

⏰ 45+6' Gol de Mauricio Villalobos y Liberia empata el marcador ante Alajuelense. pic.twitter.com/BvZeX1NOVv — FUTV (@FUTVCR) January 16, 2026

