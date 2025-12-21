Vea lo que le hicieron los jugadores a Óscar ‘Macho’ Ramírez apenas ganaron el título con Alajuelense

Óscar Ramírez, entrenador de Alajuelense, exhibe su medalla en la premiación tras vencer a Saprissa y ganar el Torneo Apertura 2025.

Liga Deportiva Alajuelense alcanzó la gloria tras vencer en la final al Deportivo Saprissa y Óscar ‘Macho’ Ramírez fue uno de los grandes protagonistas.

El entrenador rojinegro pasó los últimos días haciendo un llamado a la calma y la mesura, conforme los aficionados se iban ilusionando con la posibilidad de un título que cada vez se hacía más visible.

Incluso, durante el partido que ganaron 3-1 en el estadio Alejandro Morera Soto, Ramírez hizo gestos a sus jugadores pidiendo tranquilidad, consciente de que en el fútbol y en cualquier otro deporte puede ser un error celebrar antes de tiempo.

Cuando llegó el pitazo final y comenzaron los festejos, el ‘Macho’ se quedó unos momentos en el banquillo, meditando en todo lo que había pasado en el semestre y observando al público invadir con júbilo la cancha de la Catedral.

De repente, llegaron sus jugadores con botellas de agua y festejaron con su entrenador de una manera muy particular, bañándolo en medio de brincos y gritos.

De inmediato, llegaron sus asistentes Wardy Alfaro y Marcelo Sarvas a abrazarlo y felicitarse de manera conjunta.

Ya los jugadores habían festejado de manera similar hace solo unas semanas, cuando Alajuelense ganó el tricampeonato de la Copa Centroamericana.

