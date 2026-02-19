Vea lo insólito: atleta gana por ‘una nalga’ en los Juegos Olímpicos de Invierno

🇰🇿🇮🇹 | El kazajo Abzal Azhgaliyev ganó su carrera olímpica de forma dramática: marchaba último, pero varios rivales cayeron antes de la meta. Solo un italiano siguió en carrera, aunque desorientado; Azhgaliyev lo superó por centímetros en la línea final. pic.twitter.com/3wnAPXotE2

En un cierre insólito, que sin duda será recordado para siempre en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno, el kazajo Abzal Azhgaliyev protagonizó uno de los finales más impactantes definidos por foto finish en estas justas.

Azhgaliyev, de 33 años y primer patinador de pista corta de Kazajistán en ganar un evento de la Copa del Mundo, competía en una de las rondas clasificatorias de velocidad (short track) en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

Pietro Sighel de Italia y Abzal Azhgaliyev (der.) de Kazajistán protagonizaron una final inesperada en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. (JULIEN DE ROSA/AFP)

El atleta tomó la última curva por la parte exterior, pero en ese momento sus rivales se cayeron. Azhgaliyev logró mantenerse en pie; sin embargo, giró su cuerpo e ingresó de espaldas a la meta, en una posición poco convencional, y superó al italiano Pietro Sighel al cruzar primero la línea con sus nalgas.

El ganador tuvo que definirse mediante foto finish, en una imagen digna de una película de Charlie Chaplin o Harold Lloyd.

Abzal Azhgaliyev, con ocho podios en la Copa del Mundo, es el patinador kazajo más condecorado de su país.