Expresidenta Laura Chinchilla es protagonista en los Juegos Olímpicos de Invierno

La noruega Anna Odine Strom ganó la prueba de salto donde la expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla entregó las medallas. Aquí, compite en un evento del 2025.

Aunque en Costa Rica no cae nieve -salvo esporádicos copitos que aparecen en el Chirripó en épocas muy puntuales- nuestro país tiene una cuota de protagonismo en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 que se disputan en Milán-Cortina.

La expresidenta de la República Laura Chinchilla (2010-2014) se encuentra en la sede de las justas, en su calidad de miembro del Comité Olímpico Internacional desde el año 2019.

Así lo hizo ver en su cuenta de la red social X, pues participó en una ceremonia de premiación: “Un honor haber entregado medallas a las campeonas olímpicas en salto de ski largo”.

Luego felicitó a las tres atletas que condecoró en el podio: Anna Odine Strom (Noruega, oro), Eirim Maria Kvandal (Noruega, plata) y Nika Prevc (Eslovenia, bronce), en una prueba dominada completamente por europeas.

La exmandataria acompañó el mensaje con un video, donde se observa el momento de colocarle la presea dorada a la eufórica noruega Strom.

En otros de sus posteos, Chinchilla muestra que acudió a observar la belleza artística del patinaje sobre hielo.

“En cada escena se recoge el espóritu de excelencia, respeto mutuo y juego limpio. Un espacio excepcional que devuelve la espernza en la humanidad en tiempos de crisis, violencia e intolerancia”, escribió la exmandataria.

Los Juegos Olímpicos de Invierno se realizan en las ciudades italianas de Milán y Cortina entre el 6 y el 22 de febrero.