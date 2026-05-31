Vea las imágenes más impactantes de la pelea entre Yokasta Valle y Lourdes Juárez

La sangre cubría parte de su rostro y la frustración por la derrota era imposible de ocultar para la costarricense Yokasta Valle, quien perdió este sábado por decisión dividida ante la mexicana Lourdes “La Pequeña Lulú” Juárez.
Yokasta no pudo conquistar su sétimo título mundial al caer frente a la pugilista azteca, tras un complicado décimo asalto en el que sufrió un profundo corte debajo de la ceja izquierda producto de un cabezazo de su adversaria.
Posteriormente, en los últimos segundos del fatídico episodio, una combinación de Juárez envió a la lona a Valle cuando intentaba reaccionar, dejándola sin opciones de alcanzar una nueva victoria en su carrera profesional.
Con este resultado, Yokasta quedó con un palmarés de 34 victorias y cuatro derrotas, mientras que Juárez defendió con éxito su título mundial de las 108 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y mejoró su récord a 40 triunfos y cuatro derrotas.
Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.
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