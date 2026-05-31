Vea las imágenes más impactantes de la pelea entre Yokasta Valle y Lourdes Juárez

Yokasta Valle terminó con su rostro ensangrentando, tras recibir un cabezazo de la mexicana Lourdes Juárez.

La sangre cubría parte de su rostro y la frustración por la derrota era imposible de ocultar para la costarricense Yokasta Valle, quien perdió este sábado por decisión dividida ante la mexicana Lourdes “La Pequeña Lulú” Juárez.

Yokasta no pudo conquistar su sétimo título mundial al caer frente a la pugilista azteca, tras un complicado décimo asalto en el que sufrió un profundo corte debajo de la ceja izquierda producto de un cabezazo de su adversaria.

La mexicana Lourdes Juárez castigó a la costarricense Yokasta Valle, quien sufrió en los primeros episodios del combate. (ED MULHOLLAND/Getty Images via AFP)

Posteriormente, en los últimos segundos del fatídico episodio, una combinación de Juárez envió a la lona a Valle cuando intentaba reaccionar, dejándola sin opciones de alcanzar una nueva victoria en su carrera profesional.

Con este resultado, Yokasta quedó con un palmarés de 34 victorias y cuatro derrotas, mientras que Juárez defendió con éxito su título mundial de las 108 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y mejoró su récord a 40 triunfos y cuatro derrotas.

Yokasta Valle perdió por cuarta ocasión en su carrera deportiva y por primera vez un combate en las 108 libras. (ED MULHOLLAND/Getty Images via AFP)

Lourdes Juárez realizó una pelea inteligente, cambiando de guardia constantemente, lo que le complicó el accionar a Yokasta Valle. (ED MULHOLLAND/Getty Images via AFP)

Fiel a su estilo, Yokasta Valle fue siempre al frente, intentando doblegar la defensa de la mexicana Lourdes Juárez. (ED MULHOLLAND/Getty Images via AFP)

La pelea entre Lourdes Juárez y Yokasta Valle fue muy pareja. Ambas pugilistas dieron lo mejor sobre el cuadrilátero. (ED MULHOLLAND/Getty Images via AFP)