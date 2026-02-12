Puro Deporte

Vea las fotos de la construcción del estadio más grande de Centroamérica: así luce la nueva estructura

Imágenes recientes muestran el avance del proyecto deportivo que marcará un hito en la región. Conozca los detalles del nuevo progreso estructural

Por Silvia Ureña Corrales
El Estadio Nacional El Salvador avanzó con el izaje de la primera pieza de la cubierta metálica.
El Estadio Nacional El Salvador avanzó con el izaje de la primera pieza de la cubierta metálica. (Indes /Indes)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

