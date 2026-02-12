Vea las fotos de la construcción del estadio más grande de Centroamérica: así luce la nueva estructura

El Estadio Nacional El Salvador avanzó con el izaje de la primera pieza de la cubierta metálica.

La empresa China State Construction presentó a inicios de febrero la culminación de la estructura metálica del graderío del Estadio Nacional El Salvador, como parte del avance en la construcción del nuevo escenario deportivo. La actividad incluyó el levantamiento de la primera pieza de la cubierta metálica de lo que será el estadio más grande de Centroamérica.

Según información del Instituo Nacional de los Deportes de El Salvador (Indes), la cubierta metálica alcanzará un peso aproximado de 14.000 toneladas cuando concluya su instalación y definirá la imagen arquitectónica del estadio.

Estadio Nacional El Salvador (Indes/Indes)

El director general del Indes, René Martínez, destacó el cumplimiento del cronograma de obra y afirmó que los trabajos avanzan conforme a lo planificado.

De acuerdo con lo expuesto por el embajador de la República Popular China en El Salvador, Zhang Yanhui, el montaje de los graderíos podría concluir a finales de julio. Además, la estructura principal del estadio quedaría finalizada hacia finales de este año.

El proyecto contempla la inauguración del estadio en 2027. Con estos avances, la infraestructura deportiva comienza a tomar forma y se perfila como un recinto destinado a albergar eventos deportivos de gran nivel.

El nuevo recinto se levanta en Antiguo Cuscatlán, dentro del área metropolitana de San Salvador, en los terrenos que ocupaba la antigua Escuela Militar. Esa institución se trasladó a otra ubicación para liberar el espacio requerido por el proyecto, decisión que permitió concentrar la obra en una zona estratégica y de fácil acceso.

Según las proyecciones oficiales, el Estadio Nacional tendrá capacidad para 50.000 aficionados sentados. La dimensión del aforo lo posiciona como el recinto deportivo de mayor tamaño en Centroamérica.

El concepto arquitectónico parte de una gran cúpula envolvente que cubre las graderías y funciona a la vez como fachada y techo. El diseño alude a una gota de agua y a las olas del océano Pacífico, referencias que la parte salvadoreña vincula con la relación histórica del país con la lluvia y el mar.

Los planos incluyen zonas VIP, palcos y espacios para medios de comunicación, así como áreas destinadas a personas con discapacidad y vestuarios para los equipos. También se contempla un sistema inteligente de iluminación y seguridad.