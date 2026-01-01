Puro Deporte

Histórico estadio de Centroamérica cambia de nombre por primera vez en su historia

Estadio de Centroamérica ya no se llamará como usted lo conoce. Conozca el cambio y las razones detrás de esta decisión

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal y Silvia Ureña Corrales
El Estadio Nacional ahora se llama INS Estadio tras un acuerdo que asegura fondos para su renovación hasta 2028.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCentroaméricaEstadioEstadio Nacional
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.