Vea las anotaciones con que Alajuelense y Liberia igualaron 2-2 en el epílogo del compromiso

⏰ 90+3' Gol de "Cubo" Torres y Liberia le empata a Alajuelense.

En un partido muy disputado, Alajuelense y el Municipal Liberia igualaron 2-2 en la primera fecha del Torneo Clausura 2026.

Con el marcador empatado 1-1, en el cierre del compromiso llegaron dos goles más, incluso cuando los erizos parecían llevarse la victoria.

Liga Deportiva Alajuelense volvió a tomar la ventaja en el marcador al minuto 82 frente al Municipal Liberia, tras un tiro de esquina.

En una jugada planificada, Rónald Matarrita centró desde el sector izquierdo; el balón llegó al segundo palo, donde el defensor Guillermo Villalobos controló y, con un potente remate de pierna derecha, concretó el 2-1 para los rojinegros.

Sin embargo, el debut del mexicano Erick Cubo Torres no pudo ser mejor, ya que al ingresar de cambio solo necesitó tocar un balón para darle la paridad a su equipo.

⏰ 83' Gol de Guillermo Villalobos y Alajuelense vence a Liberia.

La acción se dio al 90+3, cuando el lateral John Paul Ruiz centró desde la izquierda y el “Cubo” Torres, sin marca en el corazón del área, conectó de cabeza para anotar el 2-2 y dejar en silencio el estadio Alejandro Morera Soto.

En la primera parte, los manudos se habían adelantado con una anotación del mexicano Ronaldo Cisneros, tras un error de la zaga pampera.

No obstante, el volante Mauricio Villalobos había emparejado el juego 1-1 luego de un contragolpe pampero al minuto 45+6.