Vea la respuesta del VAR por grave falta que provocó fracturas en la mandíbula a jugador de Liberia

La jugada que más impactó en la jornada anterior del campeonato nacional fue la que protagonizó el mexicano Everardo Rubio, defensa de Herediano, contra Mauricio Villalobos, extremo de Liberia.

Durante el primer tiempo del compromiso del sábado pasado en el Estadio Carlos Alvarado, Rubio le propinó un rodillazo a la altura de la mandíbula a Villalobos (en disputa de un balón), lo cual le provocó una seria lesión. Rubio solo fue amonestado, aunque debido a lo fuerte de la acción, parecía que debió ser expulsado.

“Tras exámenes realizados, se confirmó que el jugador Mauricio Villalobos presenta varias fracturas en la mandíbula y el pómulo, por lo que debe someterse a una intervención quirúrgica“, informó Liberia.

La Comisión de Arbitraje reveló los audios del VAR en la aparatosa jugada y consideró que la amarilla está correcta.

“Se va a dar una disputa, el jugador amarillo (Everardo Rubio) toca el balón y el choque es inevitable. El jugador amarillo intenta recoger (la pierna). No es un full contact, es una jugada cien por ciento accidental. Confirmo tarjeta amarilla”, le informaron al árbitro en la cancha desde la sala VOR.

En el video que se hizo público en la cuenta de Facebook de FUTV se dio la explicación de la jugada.

Mauricio Villalobos, jugador de Liberia, deberá ser operado debido al golpe en la mandíbula. (Prensa Liberia/Prensa Liberia)

“A los 14 minutos de juego se produce una disputa por un balón. El jugador número 23 del Herediano (Rubio) llega antes a esa disputa jugando clara y lealmente ese balón.

“Posterior a ello, este jugador, al ver que se va a producir un contacto inevitable con el adversario, jugador número 39 (Villalobos) de Liberia, recoge inmediatamente su pierna para evitar un contacto mayor, en una clara actitud de arrepentimiento.

“Al no existir un segundo movimiento, por parte de este jugador, posterior a jugar el balón y al retraer inmediatamente su pierna, ese contacto se hace, desde el punto de vista técnico, un contacto inevitable y que provoca un accidente fortuito, pero no puede considerarse una infracción.

“Recordemos que, de acuerdo a las consideraciones técnicas que se emiten de parte de FIFA y Concacaf, un jugador que juegue de manera leal y correctamente el balón inicialmente y que no realice ningún tipo de segundo movimiento con su cuerpo, sus piernas y que no emplee posteriormente mayor fuerza y velocidad, no puede ser considerada infracción, aun cuando la imagen y la consecuencia de esta acción pueden ser bastante fuertes”.