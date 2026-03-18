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Vea la respuesta del VAR por grave falta que provocó fracturas en la mandíbula a jugador de Liberia

Mauricio Villalobos tuvo un choque con Everardo Rubio y debe ser operado

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Por Milton Montenegro

La jugada que más impactó en la jornada anterior del campeonato nacional fue la que protagonizó el mexicano Everardo Rubio, defensa de Herediano, contra Mauricio Villalobos, extremo de Liberia.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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