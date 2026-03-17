Pésimas noticias: Mauricio Villalobos será operado por fracturas en la mandíbula

El fuerte golpe que recibió en el rostro le trajo serias consecuencias a Mauricio Villalobos, hermano de Gloriana Villalobos, jugadora de Saprissa.

Mauricio, quien la temporada pasada jugó con los morados y ahora es parte de Liberia, tuvo el impacto el sábado pasado durante el juego que los aurinegros disputaron de visita contra Herediano.

Al minuto 25 del encuentro, el defensa Everardo Rubio le entró con mucha fuerza a Villalobos. Rubio llegó a disputar la pelota, pero golpeó con una de sus rodillas en la cara de Mauricio, quien debió ser trasladado al hospital.

“Tras exámenes realizados, se confirmó que el jugador Mauricio Villalobos presenta varias fracturas en la mandíbula y el pómulo, por lo que debe someterse a una intervención quirúrgica. Seguimos pendientes de su evolución y le enviamos toda nuestra fuerza y apoyo para una pronta recuperación”, informó Liberia por medio de su departamento de prensa.

Tras el fuerte golpe, Mauricio Villalobos salió del partido y fue trasladado al Hospital San Vicente de Paúl en Heredia. (Mayela López/Mayela López)

El club no detalló cuándo procederán con la cirugía ni el tiempo que Mauricio estará fuera de los terrenos de juego para su recuperación.

Al final del partido, que Liberia ganó 1-2, José Saturnino Cardozo, técnico de los pamperos, se mostró muy molesto por la acción.

“Molesto por lo mismo. Increíble, pero el fútbol es así. Muchas veces uno no puede explayarse mucho porque aquí te limitan, te censuran para poder hablar de la situación, pero creo que ustedes fueron testigos de lo que pasó con Mao. Increíblemente, no protegemos al jugador que juega bien. Para mí, a esos jugadores hay que protegerlos.

“La forma en que recibió el golpe tampoco depende de nosotros, pero hay gente capacitada que no tomó una buena decisión a favor de Liberia o del jugador, de proteger a aquel que puede recibir una patada que le pueda imposibilitar jugar muchos partidos”, opinó Cardozo.