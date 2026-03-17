Puro Deporte

Pésimas noticias: Mauricio Villalobos será operado por fracturas en la mandíbula

El volante recibió un fuerte golpe de Everardo Rubio, durante el juego del sábado pasado contra Herediano

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

El fuerte golpe que recibió en el rostro le trajo serias consecuencias a Mauricio Villalobos, hermano de Gloriana Villalobos, jugadora de Saprissa.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mauricio VillalobosLiberiaEverardo RubioHerediano
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.