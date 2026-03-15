Puro Deporte

Jugador de Liberia sufre seria lesión tras una fuerte falta en el partido ante Herediano

Volante del Municipal Liberia fue trasladado al Hospital San Vicente de Paul de Heredia, donde le diagnosticaron la lesión

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Heredia vs Liberia
El extremo del Municipal Liberia, Mauricio Villalobos (sentado), fue examinado por el cuerpo médico de su equipo, tras sufrir una fuerte entrada del defesor del Herediano Everardo Rubio. (Mayela López/Mayela López)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mauricio VillalobosMunicipal LiberiaFractura en la mandíbulaHerediano
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.