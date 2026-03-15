Jugador de Liberia sufre seria lesión tras una fuerte falta en el partido ante Herediano

El extremo del Municipal Liberia, Mauricio Villalobos (sentado), fue examinado por el cuerpo médico de su equipo, tras sufrir una fuerte entrada del defesor del Herediano Everardo Rubio.

Tan solo habían transcurrido 14 minutos del partido entre el Club Sport Herediano y el Municipal Liberia cuando el defensor Everardo Rubio realizó una fuerte entrada contra el extremo liberiano Mauricio Villalobos.

El árbitro central Bryan Cruz mostró la tarjeta amarilla a Rubio, mientras Villalobos quedó en el suelo con un fuerte dolor en la cara (donde recibió el impacto) y, tras ser revisado por el cuerpo médico de su equipo, intentó continuar en el partido.

No obstante, al no poder recuperarse, salió del campo al minuto 26 y fue sustituido por el volante Ricardo Peña.

Al abandonar el terreno de juego fue atendido por el doctor Cristopher Araya, quien, tras revisarlo y aplicarle hielo, notó que no podía hablar con claridad, por lo que solicitó una ambulancia para trasladarlo al Hospital San Vicente de Paúl de Heredia para observación, luego de presentar un golpe en la mandíbula.

La ambulancia salió del estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara, antes de terminar el primer tiempo, rumbo al centro médico para realizarle una evaluación más exhaustiva.

A las 12:07 a. m. de este domingo 15 de marzo, el departamento de prensa del conjunto liberiano comunicó el complicado diagnóstico.

“El jugador Mauricio Villalobos sufrió una contusión en el maxilar derecho durante el encuentro ante el Herediano y fue trasladado de emergencia, en condición estable y consciente, al Hospital San Vicente de Paúl de Heredia, donde los exámenes confirmaron una fractura en la mandíbula”, se indicó en el boletín de prensa.

En la misiva se agregó que el club está a la espera de nuevos resultados médicos para determinar si será necesaria una intervención quirúrgica.

De ser sometido a una cirugía por la fractura de la mandíbula, el tiempo de recuperación de Villalobos podría ser de entre seis y doce semanas para su consolidación completa. El tratamiento requiere una dieta líquida o blanda, el cese de deportes de contacto y un estricto cuidado de la higiene bucal.

El entrenador del Municipal Liberia, el paraguayo José Saturnino Cardozo, no ocultó su molestia por la fuerte entrada contra Mauricio Villalobos.

“Mau tiene una fisura en su mandíbula. Vamos a estar pendientes de su evolución, de su salud. Es cierto que aquí a uno lo censuran cuando hablas, pero debemos protejer a los jugadores habilidosos. Recibió un golpe qiue lo va a incapacitar por varias semanasy lo vamos a perder”, manifestó Cardozo.