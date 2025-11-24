Vea la jugada de Alajuelense y el gol de Ronaldo Cisneros

Ronaldo Cisneros dijo presente con gol en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Sporting.

Después de que Creichel Pérez le puso cifras al marcador, Ronaldo Cisneros firmó el segundo gol de Liga Deportiva Alajuelense ante Sporting.

La anotación surgió de una acción colectiva muy vistosa, en la que la pelota transitó desde atrás y por el medio del campo en los pies de Jeison Lucumí, Celso Borges, Joel Campbell y de nuevo Lucumí.

El colombiano avanzó y le sirvió la pelota al delantero mexicano Ronaldo Cisneros, que entró con seguridad al área, sorteó la marca de Giancarlo González, enganchó, tiró y convirtió un golazo.

Creichel Pérez y Ronaldo Cisneros aportaron goles para Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

⏰ 26’ Gol de Ronaldo Cisneros y Alajuelense aumenta la ventaja ante Sporting. pic.twitter.com/qWovzlc9yZ — FUTV (@FUTVCR) November 23, 2025

