Vea la impactante lesión que sufrió un jugador en pleno partido

Iba con todo para hundir el balón, saltó y su cuerpo se desvaneció en medio partido de la NBA. Cayó y el grito de dolor fue inmediato; la rodilla izquierda parecía que se le iba a salir.

Moses Moody, jugador de Golden State Warriors, fue retirado en camilla cerca del final de la prórroga contra los Dallas Mavericks, tras sufrir una grave lesión.

Moody, de 23 años, robó el balón al novato Cooper Flagg y se encaminó solo hacia el aro, pero al momento de impulsarse, su rodilla cedió de forma abrupta, provocando una caída inmediata que silenció a todos en las graderías.

Moses Moody just suffered what could be a patellar dislocation of left knee on a non contact injury while laying it up. It's a little gruesome, so watch with caution. pic.twitter.com/BenNpt1eO8 — BBALLBREAKDOWN (@bballbreakdown) March 24, 2026

Durante varios segundos, el juego continuó mientras el jugador permaneció tendido bajo la canasta. Tras detener las acciones, compañeros, cuerpo técnico y personal médico rodearon al alero, en medio de la evidente preocupación. La escena fue impactante: Moody fue inmovilizado y retirado en camilla, mientras figuras como Draymond Green lo acompañaron con gestos de apoyo, y Stephen Curry observaba desde el banquillo con incredulidad.

Steve Kerr, técnico de Golden State, lamentó la lesión de Moses Moody. (NOAH GRAHAM/Getty Images via AFP)

“No sabemos qué es, pero tenía muy mala pinta. Solo esperamos lo mejor”, declaró el entrenador Steve Kerr tras el encuentro. Por su parte, Green lamentó la situación y destacó el impacto del jugador: “Es terrible. Moses hace todo bien y cambió el rumbo del partido para nosotros”.

Los Warriors ganaban 136-131 cuando Moody se lesionó, y solo se anotó un punto más en una victoria que amplió a 12 partidos la racha de derrotas de Dallas en casa.