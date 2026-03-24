Puro Deporte

Vea la impactante lesión que sufrió un jugador en pleno partido

Moses Moody quiso hundir la pelota, pero al impulsarse se dio lo peor para el jugador

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Por Milton Montenegro

Iba con todo para hundir el balón, saltó y su cuerpo se desvaneció en medio partido de la NBA. Cayó y el grito de dolor fue inmediato; la rodilla izquierda parecía que se le iba a salir.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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