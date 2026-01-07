Vea la felicidad de Minor Álvarez en sus primeros días con Saprissa

Minor Álvarez, el reciente fichaje del Deportivo Saprissa, entrena de lleno con sus nuevos compañeros.

El guardameta, quien llegó a sustituir a Esteban Alvarado, quien se retiró del fútbol, aparte de mostrar una sonrisa, lució su tradicional atuendo para entrenar, una gorra que siempre lo acompaña, incluso en los partidos.

“Saprissa debuta en el campeonato nacional el 13 de enero a las 8 p.m. contra PFC. ¡Vamos Morados!”, escribió el club tibaseño en sus redes sociales y completó el texto con varias fotografías del entrenamiento y en una de ellas se observa a Minor Álvarez.

El martes anterior, los morados confirmaron a Álvarez como el nuevo guardameta. Eso sí, los morados afirman que deberá llegar a pelear por la titularidad contra Abraham Madriz e Isaac Alfaro, los dos jóvenes valores que esperan por una oportunidad.

Así vive Minor Álvarez sus primeros días en el Saprissa. Foto: Instagram Minor Álvarez. (Foto: Instagram Minor Álvarez. /Foto: Instagram Minor Álvarez.)

Álvarez, de 36 años, se desvinculó del Marquense de Guatemala y ahora regresa al club que lo vio nacer como futbolista.

Saprissa anunció que el nuevo guardameta firmó por tres torneos cortos.

“El Deportivo Saprissa le da la más cordial bienvenida a Álvarez y le desea el mayor de los éxitos en su segunda etapa con nuestra institución”, indicó el equipo morado.

Minor Álvarez se sumó a los entrenamientos del Saprissa. Foto: Instagram Saprissa. (Foto: Instagram Saprissa. /Foto: Instagram Saprissa.)

Esta será su tercera etapa en el fútbol de Costa Rica, ya que de 2016 al 2021 estuvo en suelo nacional con clubes como Cartaginés, Herediano y Pérez Zeledón.

“Regresar a casa después de 15 años creo que para cualquier persona desde la parte de trabajo o la parte de la familia es motivante, es bonito y por supuesto que es un compromiso para el cual ya estoy preparado con la experiencia, con los partidos que el fútbol y la vida me han regalado”, dijo Minor en entrevista con La Nación.

Así vive Minor Álvarez sus primeros días en el Saprissa. Foto: Instagram Minor Álvarez. (Foto: Instagram Minor Álvarez. /Foto: Instagram Minor Álvarez.)

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.