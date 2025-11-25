Puro Deporte

Vea la expulsión más insólita de la Liga Premier: tarjeta roja por golpear a compañero de equipo

Una increíble expulsión entre compañeros de equipo se dio durante la jornada número 14 de la Liga Premier de Inglaterra

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal

En una acción insólita, el partido de este lunes entre Manchester United y Everton dejó una imagen que nadie esperaba durante la fecha 14 de la Liga Premier de Inglaterra y que será recordada siempre.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
EvertonIdrissa GueyeMichael KeaneLiga Premier
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.