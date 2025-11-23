Vea el golazo de chilena que anotó Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo no deja de sorprender con sus acciones y golazos.

Con una chilena, Ronaldo selló la paliza 4-1, que su club Al Nassr, le propinó al Al Khaleej, resultado con el cual el equipo del portugués se afianza como líder de la clasificación en la Liga Profesional Saudí.

Nawaf Al-Boushal puso la asistencia, efectuó un centro preciso para que CR7 prendiera el balón en el aire, con su maroma de espaldas. Aunque el arquero Anthony Moris logró tocar el balón, el remate llevaba buena potencia y se coló al fondo de la red.

CRISTIANO RONALDO BICYCLE KICK GOAL! 🤯 pic.twitter.com/glqYrqekmu — TC (@totalcristiano) November 23, 2025

El tanto del ‘crack’ portugués llegó al minuto 90+6 y fue una verdadera joya; misma que hizo poner a todos los presentes de pie.

El ‘Bicho’ se sumó con un tanto sobre el final, luego de los anotados por Joao Félix, WesleyySadio Mané. Se trató del partido correspondiente a la fecha 9 de la Saudi Pro League 2025-26. Con este resultado, los dirigidos por Jorge Jesús se consolidan como líderes con puntaje ideal: 9 triunfos en 9 partidos.

El certamen local para luego de esta fecha hasta poco antes de Navidad debido a la Copa Árabe de la FIFA, que comenzará en los próximos días y tendrá la participación de la Selección de Arabia Saudita.

NO CRISTIANO RONALDO FAN CAN GO PAST THIS WITHOUT RETWEETING. 😳⚽️ pic.twitter.com/8T3cNHf0GC — (fan) Frank 🧠🇵🇹 (@AmorimEra) November 23, 2025

Así, Cristiano Ronaldo tuvo su último partido de la Saudi Pro League hasta mediados de diciembre. Aunque, antes, podría jugar por la Liga de Campeones 2 de la AFC ante el FC Istiklol Dushanbe de Tayikistán el próximo miércoles.