Puro Deporte

Vea la exigente carrera de botargas en 90 Minutos por la Vida (y por qué algunos pedían el VAR)

Esto pasó en la carrera de botargas de los 90 Minutos por la Vida

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
90 Minutos por la Vida, 2026
Museito sorteó los obstáculos mejor que las demás botargas y ganó la carrera en los 90 Minutos por la Vida. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseSaprissa90 Minutos por la VidaCarrera de BotargasCartaginésHerediano
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.