Vea la exigente carrera de botargas en 90 Minutos por la Vida (y por qué algunos pedían el VAR)

Museito sorteó los obstáculos mejor que las demás botargas y ganó la carrera en los 90 Minutos por la Vida.

La gramilla del Estadio Nacional se llenó de talento puro y la afición no se movía de sus asientos. La carrera de botargas capturó la atención en el preámbulo de la cuadrangular 90 Minutos por la Vida.

Después del calentamiento, cada quien estaba en su mejor lugar. En sus marcas, listos, fuera... El León de Liga Deportiva Alajuelense tomó ventaja, pero se tropezó y otras botargas hasta hicieron trampa, sin pasar por los obstáculos.

Aquí fue donde Museito tomó ventaja en la carrera de botargas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Desde las gradas, varios aficionados pedían que se usara el VAR, que no operó en esta actividad benéfica, pero la organización sí tuvo que echar mano de la repetición para que realmente ganara la botarga que sí cumplió la misión al pie de la letra.

Mientras se deliberaba todo y se esclarecía quién ganó, Albita y Albo, las mascotas de Sporting, apenas estaban llegando a la meta. Les costó, pero no se rindieron. Ese mensaje fue tan importante como la victoria de Museito.

Pero mejor vea la carrera de botargas a continuación y saque sus propias conclusiones: ¿Ameritaba VAR?

El León iba con impulso, pero se tropezó en el obstáculo y perdió fuerza. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El Tigre de Herediano también tuvo problemas en la rampa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El Monstruo hizo su mayor esfuerzo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Muchas botargas se apuntaron a ser parte del show en los 90 Minutos por la Vida. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

