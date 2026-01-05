Vea la exigente carrera de botargas en 90 Minutos por la Vida (y por qué algunos pedían el VAR)

La gramilla del Estadio Nacional se llenó de talento puro y la afición no se movía de sus asientos. La carrera de botargas capturó la atención en el preámbulo de la cuadrangular 90 Minutos por la Vida.
Después del calentamiento, cada quien estaba en su mejor lugar. En sus marcas, listos, fuera... El León de Liga Deportiva Alajuelense tomó ventaja, pero se tropezó y otras botargas hasta hicieron trampa, sin pasar por los obstáculos.
Desde las gradas, varios aficionados pedían que se usara el VAR, que no operó en esta actividad benéfica, pero la organización sí tuvo que echar mano de la repetición para que realmente ganara la botarga que sí cumplió la misión al pie de la letra.
Mientras se deliberaba todo y se esclarecía quién ganó, Albita y Albo, las mascotas de Sporting, apenas estaban llegando a la meta. Les costó, pero no se rindieron. Ese mensaje fue tan importante como la victoria de Museito.
Pero mejor vea la carrera de botargas a continuación y saque sus propias conclusiones: ¿Ameritaba VAR?
