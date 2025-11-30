Vea la cara y el extraño gesto que hizo Wálter ‘Paté’ Centeno al saludar a Jafet Soto

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Walter 'Paté' Centeno prácticamente tuvo que controlar la pelota en esta acción del compromiso entre Herediano y San Carlos.

Wálter el “Paté” Centeno y Jafet Soto se volvieron a cruzar, ambos como técnico de sus equipos.

Centeno está al frente de San Carlos y Jafet con Herediano. Antes del encuentro que disputaron el sábado con victoria para los florenses 3-1, como es normal en cada partido, los técnicos se saludaron previo al inicio del compromiso.

Lo que no fue normal, o quizá extraño, fue la reacción del “Paté”, luego de saludar a Soto, quien en el pasado, fue su jefe, cuando Wálter dirigió a los florenses.

Wálter Centeno fue cesado en las primeras fechas del Apertura 2024, luego de que Jafet Soto decidiera tomar nuevamente ese puesto.

Algunas personas hicieron la observación de que los entrenadores suelen estar bajo mucha tensión y posiblemente ni siquiera estén pendientes de algo tan trivial como un saludo. Así que todo quedará solo como una anécdota más de un campeonato donde los aficionados se fijan en todo.