Vea la cachetada que le pega Kendall Waston a jugador del Herediano (casi lo noquea)

Kendall Waston también fue protagonista después del partido que empataron Saprissa y Herediano

Por Milton Montenegro
Saprissa recibe al Club Sport Herediano, determinante por la lucha por el liderato y la clasificación del Apertura 2025
El partido entre Saprissa y Herediano terminó con algunos reclamos, pero también con efusivos slaudos entre Kendall Waston y los rojiamarillos. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







