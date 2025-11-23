Vea la cachetada que le pega Kendall Waston a jugador del Herediano (casi lo noquea)

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El partido entre Saprissa y Herediano terminó con algunos reclamos, pero también con efusivos slaudos entre Kendall Waston y los rojiamarillos.

El defensor saprissista Kendall Waston es conocido por su ímpetu en la cancha pero también fuera de ella: así lo demostró luego del partido ante Herediano con una amistosa cagchetada contra un jugador rojiamarillo.

Saprissa dividió honores con el Team en el llamado clásico del buen fútbol, un resultado que no le sirve a ninguno de los dos; en el caso de los tibaseños, porque le permite a Alajuelense alejarse en el liderato con una victoria ante Sporting este domingo 23 de noviembre por la tarde. Y para los florenses, porque siguen comprometidos en su búsqueda de la clasificación.

Apenas el árbitro David Gómez pitó el final luego de una larguísima reposición, que incluyó una revisión del VAR, los jugadores se saludaron, como es habitual.

Waston compartía con el defensa visitante Keyner Brown cuando llegó se acercó Aarón Murillo, quien fue su compañero las últimas semanas en la Selección Nacional.

Kendall lo saludó con tremendo cachetazo; Murillo solo atinó a voltear la cabeza y “hacerse el desmayado”, mientras se escuchan las risas de Keyner.

Waston se hizo famoso por sus efusivos saludos que incluyen ese tipo de gestos, incluso en la celebración de goles.