Vea el susto de Minor Álvarez, portero de Saprissa, con el sismo que sacudió al país: ‘Va a despertar el Monstruo ahora sí’

Minor Álvarez, nuevo guardameta del Deportivo Saprissa, mostró una sonrisa casi que de susto tras ser sorprendido el lunes anterior por el fuerte sismo que sacudió al país.

A Álvarez le cortaban el cabello y, en ese momento, efectuaba una transmisión en vivo en sus redes sociales cuando se hizo presente la sacudida.

El arquero morado subió un video en su cuenta de Instagram que tituló: “Momento exacto en que se despertó el Monstruo”.

Minor Álvarez estaba interactuando con sus seguidores y se le escucha saludar, incluso comentarle a alguien: “¡Buenísimas esas quesadillas!”. También saludó a alguien identificado como Daniel. Luego comentó algo más y se vino el temblor.

“Méndez, saludos desde Cobán (Guatemala). ¡Hijuepuña, se vino! Ya pasó, ya pasó”, dijo Minor, mientras mostraba una sonrisa de susto y agregó: “¡Qué bombazo! Se está moviendo el Monstruo. Va a despertar el Monstruo, ahora sí”, explicó Álvarez.

Al fondo se escucha a clientes y trabajadores del salón de belleza asustados con lo sucedido, y Minor volvió a hablar en el en vivo:

“Para los que están ahí en el en vivo, acabamos de sentir un semejante mecatazo, como diríamos aquí en Costa Rica”.

La Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Rica precisó que el sismo tuvo una magnitud de 4,5 y una profundidad de 6 kilómetros. Su epicentro se ubicó a 1 kilómetro al este de San Juan de Tibás.

Minor Álvarez, arquero del Deportivo Saprissa, estaba en una transmisión en vivo, cuando se llevó tremendo susto con temblor del lunes pasado. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

