Vea el susto de Minor Álvarez, portero de Saprissa, con el sismo que sacudió al país: ‘Va a despertar el Monstruo ahora sí’

El arquero estaba en una trasmisión en vivo, cuando lo sorprendió el temblor

Por Milton Montenegro

Minor Álvarez, nuevo guardameta del Deportivo Saprissa, mostró una sonrisa casi que de susto tras ser sorprendido el lunes anterior por el fuerte sismo que sacudió al país.








