Vea el primer gol de Lionel Messi en el Mundial 2026

Lionel Messi soltó un zurdazo que acabó con el empate entre Argentina y Argelia por el Mundial 2026. Al terminar el primer tiempo, la escuadra albiceleste gana 1-0.

Messi anotó al minuto 16 tras recibir pase de De Paul, avanzó, no le salieron al paso, no lo apretaron en la marca, pecado mortal, porque Lionel aprovechó y soltó el trallazo.

Previamente a este tanto, el jugador de Inter Miami anotó, pero el árbitro polaco Szymon Marciniak anuló el tanto por posición adelantada. A Argelia también le unularon un gol por la misma razón.

Messi, de 38 años (el 24 de junio cumple 39), suma 14 goles con Argentina en los Mundiales y se pone a 2 tantos del máximo goleador, el alemán Miroslav Klose.