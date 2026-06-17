Vea el primer gol de Lionel Messi en el Mundial 2026

Lionel Messi soltó un zurdazo que acabó con el empate entre Argentina y Argelia por el Mundial 2026. Al terminar el primer tiempo, la escuadra albiceleste gana 1-0.
Lionel Messi soltó un zurdazo que acabó con el empate entre Argentina y Argelia por el Mundial 2026. Al terminar el primer tiempo, la escuadra albiceleste gana 1-0.
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