Vea el intercambio de golpes que se presentó en el juego de leyendas del Real Madrid contra Barcelona

El espectáculo estaba por comenzar, la emoción por ver a Ronaldinho, Guti, Puyol, Saviola, Rivaldo, Casillas y otras estrellas del clásico de Leyendas entre el Real Madrid y el Barcelona, tuvo un momento inesperado: una pelea entre aficionados.

El medio Somos Alajuelita TV, dio a conocer en su página de Facebook el intercambio de golpes que se presentó en una de las graderías del Estadio Nacional (ahora llamado INS estadio).

Los gritos de “fuera, fuera” no se hicieron esperar y debió ingresar la seguridad para poner calma en el ambiente.

Según la información compartida durante la transmisión de Teletica, antes de finalizar el primer tiempo se retiró a dos personas luego de que protagonizaran una pelea. Incluso, ambos perdieron la camisa durante el altercado. La seguridad privada reaccionó rápidamente y los expulsó del estadio.

El partido entre las leyendas madrileñas y catalanas terminó con marcador 2-0 a favor del Real Madrid.