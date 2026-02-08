Puro Deporte

Vea el intercambio de golpes que se presentó en el juego de leyendas del Real Madrid contra Barcelona

El Real Madrid se impuso al Barcelona 2-0 en el duelo de leyendas, pero también hubo un pleito a golpes

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

El espectáculo estaba por comenzar, la emoción por ver a Ronaldinho, Guti, Puyol, Saviola, Rivaldo, Casillas y otras estrellas del clásico de Leyendas entre el Real Madrid y el Barcelona, tuvo un momento inesperado: una pelea entre aficionados.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Clásico de leyendas Rela Madrid vs BarcelonaBarcelonaReal Madrid
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.