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Vea el increíble fallo de la Selección de Inglaterra que se hace viral justo antes del Mundial

Noni Madueke tenía todo para anotar un gol en el partido de Inglaterra ante Costa Rica, pero terminó dejando una jugada que ya le da la vuelta al mundo

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Por Esteban Valverde
Esta es la jugada que Noni Madueke falló en el amistoso de Inglaterra ante Costa Rica, previo al Mundial 2026. Darril Araya llega tarde a la acción.
Esta es la jugada que Noni Madueke falló en el amistoso de Inglaterra ante Costa Rica, previo al Mundial 2026. Darril Araya llega tarde a la acción. (RICHARD PELHAM/Getty Images via AFP)







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Mundial 2026Noni MaduekeSelección de Costa RicaSelección de Inglaterra
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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