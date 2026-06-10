Vea el increíble fallo de la Selección de Inglaterra que se hace viral justo antes del Mundial

Esta es la jugada que Noni Madueke falló en el amistoso de Inglaterra ante Costa Rica, previo al Mundial 2026. Darril Araya llega tarde a la acción.

La Selección de Inglaterra venció 3-0 a Costa Rica en un partido que dominó a placer, pero la gran noticia no estuvo en los goles, sino en un increíble fallo que ya le está dando la vuelta al Mundo.

Corría el minuto 35 y el marcador estaba 1-0 cuando Noni Madueke, delantero del Arsenal, recibió un pase en profundidad; no tuvo problema en dejar atrás la floja marca de la defensa y también dribló al arquero Patrick Sequeira.

Entonces ocurrió lo increíble: con todo el marco a su disposición, falló el disparo, cuando ya el estadio de Orlando se disponía a cantar el gol.

ESPN lo calificó como el blooper del día, justo en la víspera del inicio del Mundial. Por su parte, la cadena Fox Sports dijo en sus redes sociales “¿Cómo pierde esto?“.

Madueke reaccionó con una sonrisa de incredulidad, seguramente consciente de que su error le iba a costar ser el gran protagonista de la jugada que todos van a recordar.