Costa Rica vs. Inglaterra: Hora y canal para ver a la ‘Sele’ con Harry Kane como rival

La Selección de Costa Rica jugará un partido amistoso contra Inglaterra este miércoles 10 de junio en Orlando, Estados Unidos. Para la Tricolor se trata de un fogueo cinco estrellas; mientras que para Harry Kane y compañía es el último ensayo antes de su debut en el Mundial 2026 contra Croacia, pactado para el miércoles 17 de junio.

El juego se llevará a cabo en el Inter&Co Stadium y se presume que Thomas Tuchel optará por alinear un cuadro alterno ante la Sele.

Si efectivamente ese es el plan de Inglaterra para esta tarde, no deja de convertirse en un rival pesado e interesante para que Fernando Batista siga viendo comportamientos dentro del terreno de juego.

Manfred Ugalde apunta a ser titular en el partido entre la Selección de Costa Rica e Inglaterra. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

“La realidad es que estamos construyendo una selección nueva, apuntando al futuro, a las próximas eliminatorias y a la Copa Oro. Pero también hay partidos importantes como este. Me gustaría que demos un poquito más y avancemos un escalón.

”El otro día, ante Colombia, vimos cosas que nos gustaron, como el orden y la disciplina. Este miércoles es un partido para crecer”, expresó el técnico de la Selección de Costa Rica, Fernando Batista.

Pareciera que para este juego, la Tricolor podría utilizar de nuevo la misma alineación que implementó en el amistoso en Bogota ante la Colombia de James Rodríguez y Luis Díaz.

“Espero un partido difícil. Sabemos que vamos a enfrentar a un gran equipo, con grandes jugadores y un gran entrenador. Inglaterra tiene potencial para ser protagonista en la Copa del Mundo”, agregó Fernando Batista.

Aunque se habló mucho del calor, la realidad es que los pronósticos del tiempo en Estados Unidos no fallan y en Orlando está lloviendo.

¿Dónde puedo ver el partido Costa Rica vs. Inglaterra? Copiado!

El partido entre la Selección de Costa Rica e Inglaterra será transmitido por Teletica en Canal 7 y también por Repretel en Canal 6. El juego empezará a las 2 p. m. (hora de Costa Rica; 4 p. m. en Orlando).

Además, el juego también podrá sintonizarlo en ESPN y Disney+ para Centroamérica y Sudamérica.

Tome en cuenta que en este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias y una vez concluido el juego aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Los amantes de la radio pueden sintonizar el encuentro en su emisora preferida, porque será transmitido por Columbia (98.7 FM), Teletica Radio (91.5 FM) y Monumental (93.5 FM).

La Selección de Costa Rica intentará sacarle el máximo provecho a su partido amistoso contra Inglaterra. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

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Agenda de la Selección de Costa Rica Copiado!

Según reportó la oficina de comunicación de la Federación Costarricense de Fútbol, el equipo patrio tiene este miércoles una charla técnica previa al juego al ser las 11:15 a. m. (hora de Costa Rica).

El Sele saldrá hacia el Inter&Co Stadium a las 11:45 a. m. y para el partido utilizará el uniforme rojo y azul; mientras que Inglaterra lo hará de blanco.

Arbitraje en el partido Costa Rica vs. Inglaterra Copiado!

Katja Koroleva (Estados Unidos) al centro, asistida por Stefan Tanaka y Twayne Anderson. Cuarta árbitra: Alex Billeter. VAR: Chris Penso. AVAR: Lukasz Szpala.