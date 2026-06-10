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Costa Rica vs. Inglaterra: Hora y canal para ver a la ‘Sele’ con Harry Kane como rival

La Selección de Costa Rica se enfrenta contra Inglaterra este miércoles, en Orlando, Estados Unidos y aquí encontrará lo que debe saber del partido

Por Fanny Tayver Marín
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La Selección de Costa Rica jugará un partido amistoso contra Inglaterra este miércoles 10 de junio en Orlando, Estados Unidos. Para la Tricolor se trata de un fogueo cinco estrellas; mientras que para Harry Kane y compañía es el último ensayo antes de su debut en el Mundial 2026 contra Croacia, pactado para el miércoles 17 de junio.








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Mundial 2026Selección de Costa RicaCosta Rica vs Inglaterra
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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