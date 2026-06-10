Costa Rica cambió de portero ante Inglaterra: ¿qué pasa con Patrick Sequeira?

Los jugadores de la Selección de Costa Rica escucharon instrucciones de Fernando Batista en los tiempos de hidratación del juego ante Inglaterra.

La Selección de Costa Rica realizó un cambio inesperado ante Inglaterra. En el minuto 62, el entrenador Fernando Batista sustituyó al arquero Patrick Sequeira para darle ingreso al guardameta Abraham Madriz.

Todo comenzó un minuto antes, cuando Sequeira se quejó de una molestia muscular. Aunque recibió atención médica y pareció recuperarse, pocos segundos después fue retirado del terreno de juego.

El portero costarricense había tenido una destacada actuación, pese a que al momento de su salida la Tricolor perdía 1 a 0.

Durante el primer tiempo, Sequeira evitó una anotación de Harry Kane con una gran intervención. Además, rechazó un remate de larga distancia ejecutado por Jude Bellingham.

No hay claridad sobre la gravedad de la lesión del guardameta; sin embargo, Fernando Batista prefirió no correr riesgos y optó por darle el debut con la Selección Mayor al portero del Saprissa, Abraham Madriz, que ya recibió dos goles.