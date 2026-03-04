Vea el increíble error del Pumas de Keylor Navas, del que todos hablan en México

Me atrevo a decir que es una de las peores fallas en la historia del futbol mexicano. pic.twitter.com/uR2PofjdVE

Con el marcador 1-0 a su favor ante Toluca, el conjunto del Pumas armó un contragolpe al minuto 35 en el que el delantero Juninho tomó la pelota en el mediocampo y avanzó perseguido por dos defensas que desesperadamente intentaban despojarlo del balón.

Ingresó al área y, ante la salida del portero Hugo González, tocó para su compañero Robert La Pantera Morales, quien, con el marco a su disposición y sin guardameta, hizo sin duda lo más difícil.

Morales, que corría a la par de Juninho, tocó el balón con su pie derecho y lo envió por encima del horizontal, ante la sorpresa de los seguidores del conjunto universitario, que no podían creer lo que estaban viendo.

En las tomas de televisión del compromiso, transmitido por el canal TUDN, se observa cómo los compañeros de Morales reaccionan con enojo y frustración, incluyendo al arquero Keylor Navas, que se queda serio, sin palabras.

Lo peor de todo fue que, en la siguiente jugada, el delantero del Toluca, Ricardo Canelo Angulo, anotó el empate 1-1 para los visitantes al sacar un remate al ángulo superior derecho defendido por Keylor Navas.

Pumas, en dos oportunidades, se puso al frente en el marcador por un gol de diferencia; sin embargo, el Toluca reaccionó y no solo empató el juego, sino que al final le dio vuelta al marcador para triunfar 2-3 y arrebatarle el invicto a sus oponentes.

La acción se hizo viral en los medios mexicanos y muchos la catalogan como uno de los peores errores del balompié azteca en la temporada... o en la historia.