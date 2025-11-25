Puro Deporte

Vea el impresionante sprint de Pablo Mudarra donde vence a rival que celebró el triunfo antes de tiempo

El pedalista Pablo Mudarra del Colono Bikestation Kölbi ganó su segunda etapa en la Vuelta a Chiriquí y se mantiene líder

Por Juan Diego Villarreal







Pablo MudarraVuelta a Chiriquí PanamáGanador cuarta etapa
