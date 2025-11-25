Vea el impresionante sprint de Pablo Mudarra donde vence a rival que celebró el triunfo antes de tiempo

En un electrizante final, cuando el cubano Ricardo Delgado celebraba este lunes su triunfo en la cuarta etapa de la edición 45 de la Vuelta a Chiriquí, Panamá, el costarricense Pablo Mudarra apareció como un fantasma y se dejó la victoria ante la incredulidad del isleño, quien comenzó a festejar antes de tiempo.

El líder del giro canalero, faltando 100 metros, aceleró en medio del pelotón y, cuando Delgado levantó las manos y se disponía a celebrar, el ciclista del equipo Colono Bikestation Kölbi lo rebasó por la derecha para adueñarse del triunfo. El cubano, con los brazos en alto, se vio sorprendido por la velocidad del tico.

Mudarra, quien porta la camiseta de líder desde la primera jornada, logró imponerse por segunda vez en la Vuelta a Chiriquí 2025, con un crono de 3 horas, 25 minutos y 11 segundos (3:25:11), seguido por el cubano Delgado y Joseph Ramírez, coequipero de Mudarra, ambos con el mismo tiempo.

“Tengo un buen ojo para medir el tiempo y la distancia. Sabía que, si lograba llegarle a la fuga, tenía muchas posibilidades de ganar. Vengo trabajando muy fuerte la parte física. Estuve estudiando las etapas de la Vuelta y serán muy duras, por lo que se debe llegar bien preparado, y en Panamá se ven los resultados”, explicó Mudarra.

Pablo Mudarra sorprendió al cubano Ricardo Delgado en la línea de meta, para ganar la cuarta etapa de la Vuelta a Chiriquí, Panamá. (La Nación/Cortesía: Federación de Panamá)

El experimentado corredor, mediante la página especializada Crciclismo.com, comentó que la estrategia de la competencia salió mejor de lo esperado, tras completarse el recorrido de 137 kilómetros entre David – Finca Blanco – La Concepción, el más largo del evento pedalístico panameño.

“La estrategia fue cuidar a los rivales que estaban cerca. La intención era estar a la par o bien concluir la jornada con el mismo tiempo; eso era lo principal. Al final, ganar la etapa fue un extra, porque se mantuvo el liderato por cuarto día”, expresó Mudarra.

Con su victoria, Mudarra se mantiene como líder de la Vuelta a Chiriquí, con un registro de 10:22:16, seguido por su compañero a 15 segundos y el beliceño Derrick Chavarría, también a 15 segundos.

Las cuatro largadas han sido ganadas por los ticos: dos por Mudarra; una por Joseph Ramírez, quien además domina las categorías de regularidad y montaña; y la otra por Jason Huertas, de Manza Té La Selva.

Este martes 25 de noviembre se correrá la quinta fracción, de las ocho programadas en el evento, con un recorrido de 101 kilómetros entre las localidades de David – Gariche – Solano y Volcán, en Panamá.