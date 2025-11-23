Un voraz equipo de Costa Rica continúa imponiendo su ley en la Vuelta a Chiriquí

Los velocistas costarricenses continúan demostrando que son los mejores en la edición 45 de la Vuelta Internacional a Chiriquí, Panamá, tras conquistar la tercera etapa al hilo de la competencia canalera.

El pedalista del equipo Manza Té La Selva, Jason Huertas conquistó este domingo la tercera fracción al imponerse en un masivo sprint en el cierre del circuito de 82 kilómetros, que se desarrolló en la localidad de David Sur.

Jason fue el más veloz en el embalaje, con un tiempo de 1 hora, 45 minutos y 41 segundos (1:45:41), seguido por el dominicano Alberto Ramos y el tico del Colono Bikestation Kölbi, Donovan Ramírez, quien ingresó con el mismo tiempo.

Para Jason Huertas, fue su segunda victoria consecutiva en esta etapa, pues también logró la primera posición en la edición del 2024. Además, le dedicó el triunfo a su pareja y su primogénito que nacerá en los próximos días.

“La verdad, tengo una gran ilusión de conocerlo, de ver a mi hijo que está por nacer. Algún día le contaré que este triunfo es para él. No queda más que seguir adelante, seguir motivado, y este es el resultado. La verdad estoy muy agradecido con las personas que nos apoyan”, aseguró Huertas en la página especializada Crciclismo.com.

Jason Huertas, del equipo Manza Té La Selva, fue el más rápido en el embalaje y se dejó el triunfo en la tercera etapa de la Vuelta a Chiriquí, Panamá. (La Nación/Cortesía: Fepaci)

Para Jason Huertas el sacrificio es la base de sus triunfos en el ciclismo.

“Con mucha humildad celebramos este triunfo, por segunda ocasión en esta etapa, la cual es muy rápida, muy bonita. Les agradecemos a esas personas que nos apoyaron y estuvieron aquí observando la competencia. Para triunfar es muy duro, hay que sacrificarse para hacer las cosas bien”, comentó Huertas.

Por su parte, Pablo Mudarra, del Colono Bikestation Kölbi, se mantiene como líder de la clasificación general después de tres jornadas disputadas, con un registro de 6 horas, 47 minutos y 18 segundos (6:47:18).

La segunda posición es para su coequipero Joseph Chavarría, a seis segundos; el beliceño Derrick Chavarría, a 11 segundos; y los también nacionales del Colono Bikestation Kölbi, Alejandro Granados y Daniel Bonilla.

Joseph Ramírez, además, es el líder de la modalidad por puntos y de metas volantes.

Este lunes 24 de noviembre se correrá la cuarta etapa de las ocho previstas en la Vuelta a Chiriquí, Panamá 2025. Será un recorrido de 137 kilómetros, el más largo del giro canalero, entre David – Finca Blanco – La Concepción, donde se asomará la montaña.