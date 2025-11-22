Costa Rica sigue su dominio en la Vuelta a Chiriquí en Panamá

Pablo Mudarra, del equipo Colono Bikestation Kölbi, continúa como líder de la Vuelta a Chiriquí Panamá, mientras su coequipero, Joseph Ramírez (der.), ganó este sábado la segunda etapa.

La edición 45 de la Vuelta Internacional a Chiriquí, en Panamá, continúa bajo el dominio costarricense, tras celebrarse este sábado 22 de noviembre la segunda etapa.

De nuevo, la victoria fue para un corredor tico, cuando Joseph Ramírez, subcampeón de la Vuelta a Costa Rica 2024, se adjudicó el circuito en la localidad de Volcán, con un recorrido de 80 kilómetros.

Joseph, del equipo Colono Bikestation Kölbi, atacó de largo para dejarse la jornada en un trazado muy técnico, en el que su compañero Pablo Mudarra se mantiene como portador de la camiseta amarilla al liderar la competencia.

El palmareño ganó con un tiempo de 1 hora, 58 minutos y 30 segundos (1:58:30), venciendo al también costarricense Jason Huertas, del Manza Té La Selva, y al propio Mudarra, quienes ingresaron con el mismo tiempo, para completar el podio.

“Fue un gran trabajo en equipo. La verdad, fue impecable cómo se dieron las cosas. Al principio le apostamos a las metas volantes para saber cómo estaba Jason (Huertas). Después hablé con Mudarra para ver si podía pelear la etapa y él me dijo que estaba bien, siempre y cuando no saltara otro corredor conmigo”, explicó Ramírez.

De acuerdo con Joseph, quien el año pasado fue segundo en esta etapa, planeó muy bien la estrategia para atacar de largo, pues sabía que era difícil vencer a Huertas, quien es un especialista en los sprints.

“Conocía el terreno y, faltando como un kilómetro y medio para la meta, salté del grupo para tomar una diferencia importante que me permitiera llegar con ventaja y que no me alcanzaran. Hicimos un gran trabajo”, destacó Ramírez.

En la clasificación general, el nacional Pablo Mudarra, del Colono Bikestation Kölbi, continúa como líder de la competencia con un registro de 5 horas, 11 minutos y 13 segundos (5:11:13), seguido por el beliceño Derrick Chavarría, del Tag Cycling Team, y por el ganador de la fracción, Joseph Ramírez, a 14 segundos.

“El equipo se comportó a la altura. Mantuvimos el liderato que era el objetivo. Le agradezco a la afición que nos acompañó en el circuito, porque esta es una zona donde la afición al ciclismo es muy grande”, indicó Mudarra.

La tercera etapa de la edición 45 de la Vuelta a Chiriquí, Panamá, se realizará este dmingo 23 de junio será nuevamente un circuito cerrado, esta vez en la comunidad de David Sur, donde se completarán 20 vueltas para un total de 82 kilómetros.