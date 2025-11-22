Puro Deporte

Costa Rica sigue su dominio en la Vuelta a Chiriquí en Panamá

El ciclismo de Costa Rica sigue liderando la Vuelta a Chiriquí, tras cumplirse la segunda etapa

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Vuelta a Chiriquí, Panamá 2025 Pablo Mudarra Ganador primera etapa Joseph Ramírez Ganador segunda etapa Del equipo Colono Bikestation Kölbi. 22 de noviembre del 2025 Fotografía: En Contrameta
Pablo Mudarra, del equipo Colono Bikestation Kölbi, continúa como líder de la Vuelta a Chiriquí Panamá, mientras su coequipero, Joseph Ramírez (der.), ganó este sábado la segunda etapa. (La Nación/Fotografía: En Contrameta)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Vuelta a Chiriquí, PanamáPablo Mudarra, liderJoseh Ramírez, ganador de la segunda etaoa 2025
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.