¡Orgullo de Costa Rica! Ciclista costarricense es el primer líder de la Vuelta a Chiriquí en Panamá

Una vez más, el pedalista costarricense Pablo Mudarra demostró ser implacable en los sprints al conquistar la primera etapa de la edición 45 de la Vuelta Internacional a Chiriquí, en Panamá, y asumir el liderato.

Pablo, del equipo Colono Bikestation kölbi, se impuso con un tiempo de 3 horas, 13 minutos y 24 segundos (3:13:24), tras una jornada de 140 kilómetros entre David y Las Lomas, en la cual el tico sacó ventaja gracias a su punta de velocidad.

El segundo lugar fue para el beliceño Derrick Chavarría, del equipo Tack Cycling Team, mientras que el tercer puesto quedó en manos del también costarricense Alejandro Granados, de Colono Bikestation kölbi, ambos con el mismo tiempo de Mudarra.

Además, en el mismo grupo cruzaron la meta Daniel Bonilla y Donovan Ramírez, consolidando una actuación dominante del conjunto costarricense.

Para esta edición, Colono Bikestation kölbi participa con Daniel Bonilla, Joseph Ramírez, Donovan Ramírez, Alejandro Granados, Pablo Mudarra, José Pablo Sancho, Gael Sancho y Sergio Arias, bajo la dirección deportiva de Elías Vega, quien afronta su primera carrera por etapas al mando del equipo.

Pablo Mudarra (derecha) logró vencer al beliceño Derrick Chavarría, en la primera etapa de la Vuelta a Chiriquí, Panamá. El tico es el líder de la competencia canalera. (La Nación/Cortesía: Colono Bikestation)

“La estrategia era no dejar ir ninguna fuga y tratar de pelear la llegada. No contábamos con que íbamos a tener a tantos compañeros adelante. Al final sabíamos que había un corredor en la fuga que no era nuestro metido en la disputa y debíamos pelear la meta”, declaró Mudarra mediante un comunicado de prensa.

El experimentado corredor logró imponerse en el pequeño repecho ante el beliceño Chavarría, quien nunca se entregó; sin embargo, el costarricense, gracias a su mayor experiencia, ingresó en la primera posición.

“Me sentí bastante bien; me caracterizo por correr clásicas y los primeros días me van bien. Es el primer día y esperamos seguir peleando la vuelta. Sé que tengo compañeros que vienen en gran nivel”, añadió Mudarra.

Con estos resultados, la escuadra nacional domina la clasificación general por equipos. Además, Mudarra es líder de metas volantes y de la regularidad, mientras que Joseph Ramírez encabeza la clasificación de la montaña.

La segunda etapa de la Vuelta a Chiriquí se realizará este sábado 22 de noviembre con un circuito en la localidad de Volcán, de 82,5 kilómetros, donde Mudarra defenderá su liderato en un terreno que le favorece.

La edición número 45 del giro chiricano se extenderá hasta el viernes 28 de noviembre, cerrando con un exigente circuito de 88 kilómetros en la capital de la provincia.

El evento ciclístico panameño forma parte de la preparación final de la escuadra de cara a la Vuelta a Costa Rica, que se disputará a partir del 12 de diciembre.