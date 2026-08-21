Vea el golazo que el Firpo le marcó a Alajuelense en El Salvador

Styven Vásquez (7) le quitó los ceros al marcador en el partido entre Luis Ángel Firpo y Liga Deportiva Alajuelense.

Liga Deportiva Alajuelense jugó una muy mala primera parte ante Luis Ángel Firpo en el Estadio Nacional Las Delicias, en El Salvador y antes del descanso recibió una cachetada.

En realidad, fue un buen gol, un zurdazo de Styven Vásquez que venció a un Washington Ortega que ya había salvado una y otra vez a su equipo.

La Liga no la pasó bien en esa primera parte, donde el equipo dirigido por el técnico costarricense Marvin Solano generó 13 tiros contra apenas uno de los manudos, a cargo de Ronaldo Cisneros.

La Liga cerró el primer tiempo con el marcador en contra: 1-0.