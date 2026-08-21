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Vea el golazo que el Firpo le marcó a Alajuelense en El Salvador

Liga Deportiva Alajuelense hizo un mal primer tiempo contra Luis Ángel Firpo

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Por Fanny Tayver Marín
Styven Vásquez (7) le quitó los ceros al marcador en el partido entre Luis Ángel Firpo y Liga Deportiva Alajuelense.
Styven Vásquez (7) le quitó los ceros al marcador en el partido entre Luis Ángel Firpo y Liga Deportiva Alajuelense. (X Luis Ángel Firpo/X Luis Ángel Firpo)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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