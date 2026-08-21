Vea el golazo que el Firpo le marcó a Alajuelense en El Salvador

Liga Deportiva Alajuelense jugó una muy mala primera parte ante Luis Ángel Firpo en el Estadio Nacional Las Delicias, en El Salvador y antes del descanso recibió una cachetada.
En realidad, fue un buen gol, un zurdazo de Styven Vásquez que venció a un Washington Ortega que ya había salvado una y otra vez a su equipo.
La Liga no la pasó bien en esa primera parte, donde el equipo dirigido por el técnico costarricense Marvin Solano generó 13 tiros contra apenas uno de los manudos, a cargo de Ronaldo Cisneros.
La Liga cerró el primer tiempo con el marcador en contra: 1-0.
¡L.A. Firpo marca el primero del partido! 🔥 pic.twitter.com/WHcOsqHCFq— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 21, 2026