Vea el golazo de Luis Paradela con Saprissa

Luis Paradela -aquí enfrentando a Samir Taylor- se lució con un golazo en el partido Saprissa-Guadalupe.

Saprissa se está dando un paseo ante Guadalupe, que con su derrota en Tibás queda condenado a descender a la Liga de Ascenso.

Los morados se soltaron a anotar en el segundo tiempo y un gol sobresalió por su gran calidad: la chilena de medio lado que hizo Luis Javier Paradela para poner el 4-0 al minuto 70.

El cubano es una de las cartas ofensivas más destacadas en este compromiso, donde además los tibaseños están ratificando su boleto a semifinales y apagan una de las pocas esperanzas que le quedan a Alajuelense.

Al minuto 84, los morados ganan 5-0. Esta es la anotación de Paradela que levantó los aplausos en el estadio Ricardo Saprissa.