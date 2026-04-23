Puro Deporte

Vea el golazo de Luis Paradela con Saprissa

Luis Javier Paradela se lució con un golazo acrobático en la paliza de Saprissa que condena a Guadalupe a la Liga de Ascenso

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Por Juan Diego Villarreal
22/04/2026/ juego entere Deportivo Saprissa vs Guadalupe FC por la Liga a Promerica en el estadio Ricardo Saprissa/ foto John Durán
Luis Paradela -aquí enfrentando a Samir Taylor- se lució con un golazo en el partido Saprissa-Guadalupe. (JOHN DURAN/John Durán)







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Luis Javier ParadelaSaprissaGuadalupeTorneo de Clausura 2026
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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