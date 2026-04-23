Vea el golazo de Luis Paradela con Saprissa

Saprissa se está dando un paseo ante Guadalupe, que con su derrota en Tibás queda condenado a descender a la Liga de Ascenso.
Los morados se soltaron a anotar en el segundo tiempo y un gol sobresalió por su gran calidad: la chilena de medio lado que hizo Luis Javier Paradela para poner el 4-0 al minuto 70.
El cubano es una de las cartas ofensivas más destacadas en este compromiso, donde además los tibaseños están ratificando su boleto a semifinales y apagan una de las pocas esperanzas que le quedan a Alajuelense.
Al minuto 84, los morados ganan 5-0. Esta es la anotación de Paradela que levantó los aplausos en el estadio Ricardo Saprissa.
⏰ 70' Golazo de Paradela para sellar su doblete ante Guadalupe. pic.twitter.com/ydKonwXSKC— FUTV (@FUTVCR) April 23, 2026