Vea el golazo de la saprissista Jimena González en la final femenina (video)

Saprissa FF marcó el primer gol en la final femenina ante Dimas Escazú.

Saprissa FF y Dimas Escazú saben bien lo que quieren en la final del Torneo de Clausura 2026 de la Liga Premier Femenina, que se juega en el Estadio Nicolás Macís de Escazú.

Terminado el primer tiempo, el marcador está 1-1, en un pulso a partido único.

La anotación que resquebrajó los ceros en la pizarra puede describirse como un golazo de la saprissista Jimena González, un tanto que podrá observar en el video que encontrará a continuación.

Con un golazo Saprissa abrió la cuenta en la final pic.twitter.com/HXXJlIqeW0 — TD Más (@tdmascrc) May 16, 2026

Además, tome en cuenta que el empate lo hizo Keyla Herrera, en el minuto 37. En caso de que el partido termine empatado, habría tiempos extra. Incluso se llegaría a penales, en caso de ser necesario.

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