Puro Deporte

Vea el golazo de Elías Aguilar en el partido de Herediano vs. Municipal

Los florenses luchan por clasificar a cuartos de final

Por Milton Montenegro

El Club Sport Herediano encontró en la táctica fija la llave para abrir el marcador y ponerse al frente en la Copa Centroamericana de la Concacaf.








HeredianoMunicipal de GuatemalaCopa Centroamericana de la Concacaf
Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

