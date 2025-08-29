Vea el golazo de Elías Aguilar en el partido de Herediano vs. Municipal

El Club Sport Herediano encontró en la táctica fija la llave para abrir el marcador y ponerse al frente en la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Al minuto 21 del partido ante Municipal, Elías Aguilar cobró un tiro libre de forma magistral, y colocó el balón en el ángulo. Fue un golazo, como se dice popularmente, Elías puso la bola como con la mano.

Sin embargo, minutos después el Municipal empató a los florenses, que buscan tomar de nuevo ventaja y tratar de clasificarse, pues necesitan la victoria y superar en el gol diferencia a Real España.

